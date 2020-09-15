«مكتبة» في «الثقافة والسياحة» تنظم 100 ورشة افتراضية خلال سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)- كشفت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن برنامج فعّالياتها لشهر سبتمبر، والذي يشتمل على أكثر من 100 ورشة افتراضية، تسلّط الضوء على مواضيع متنوّعة، مثل الأمن السيبراني وريادة الأعمال وأهمية القراءة والتنمية الثقافية في دولة الإمارات، وغيرها من المواضيع، ففي إطار سلسلة «الاستخدام الآمن للتكنولوجيا»، والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر استخدام الإنترنت، تنظّم «مكتبة» أربع ورش تتناول الأولى موضوع «الفضاء الإلكتروني وأساسيات الأمن السيبراني»، فيما تتناول الورشة الثانية «الاختلافات بين المتصيدين والأصدقاء والمتنمرين في الفضاء الإلكتروني»، وتركّز الورشة الثالثة على أهمية حماية خصوصية المستخدّم، خلال محاضرة بعنوان «وسائل التواصل الاجتماعي لها عيون وآذان»، والرابعة بعنوان «مشاركة المعلومات عبر الإنترنت - ما يجب فعله وما لا يجب فعله».

ويشهد شهر سبتمبر انطلاق برنامج «حديث المكتبة»، والذي تنظّمه مكتبة قصر الوطن لتسليط الضوء على آخر القضايا والمستجدات المتعلّقة بمجال المكتبات والمعلومات، ويستضيف في أولى جلساته الدكتور حسن السريحي، رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، للحديث حول الوضع الحالي للاتحاد وتوجهاته المستقبلية والتحديات التي يواجهها، كما تنظّم «مكتبة» خلال شهر سبتمبر، سلسلة من الورش الرقمية الافتراضية، والتي تغطي عدداً من المواضيع مثل التطوير الوظيفي والاستثمار في الكفاءات الموهوبة، والتصميم الداخلي وفنون تنسيق الألوان، وريادة الأعمال، وعلم الفراسة، وأداء المكتبات، وكيفية توظيف المهارات الإبداعية في حل المشكلات.

وتستضيف مكتبة منتزه خليفة الدكتور محمد بن جرش، والذي سيأخذ المشاركين في رحلة تختزل «التنمية الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة - من التكوّن إلى التمكّن».

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تألّقت فرق العمل في كافة المكتبات العامة في العاصمة أبوظبي في مواجهة جائحة كورونا، حيث نجح العاملون في ضمان استمرارية فعّاليات المكتبات بشكل افتراضي خلال الأشهر الماضية، مما مكّن الجمهور من متابعتها، والاستفادة من المواضيع المطروحة أثناء التزامهم بالتباعد الجسدي، نحن ملتزمون بمتابعة جهود التحوّل الرقمي لتعزيز حضور المكتبات في العالم الافتراضي، وتوفير مختلف الخدمات والفعّاليات عن بُعد حتى بعد انتهاء الجائحة».

تضم إدارة المكتبات بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، كلاً من مكتبة قصر الوطن، ومكتبة زايد المركزية، ومكتبة منتزه خليفة، ومكتبة المرفأ، ومكتبة الباهية، ومكتبة الوثبة، وتنظّم جميع هذه المكتبات ورش عمل تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، يمكن الاطّلاع على قائمة فعّاليات «مكتبة» عبر الموقع الإلكتروني: https://ar.library.dctabudhabi.ae.