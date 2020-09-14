«الثقافة للجميع» يستعرض مستقبل «سينما الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تنظيم سلسلة الجلسات النقاشية الافتراضية «حوارات الثقافة للجميع»، مع جلسة تركز على قطاع السينما، تجمع بين معالي محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة، والمنتج الهوليودي المخضرم جايسون بلوم الحائز على جائزة «إيمي».

وتبث الجلسة الافتراضية، التي تحمل عنوان: «حوارات الثقافة للجميع: تصور المستقبل» غداً الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات عبر قناة أبوظبي للثقافة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على الـ«يوتيوب».

وأنتج بلوم أكثر من 75 فيلماً ومسلسلاً تلفزيونياً خلال مسيرته المهنية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الإنتاج متعددة المجالات «بلوم هاوس»، المسؤولة عن إنتاج فيلم «نشاط خارق للطبيعة»، بالإضافة إلى امتيازات «حملة التطهير»، و«غدار»، و«سينيستر»، والتي حققت بمجملها أرباحاً تفوق قيمتها 1.2 مليار دولار أميركي حول العالم، وتتضمن عروض «بلوم هاوس» التلفزيونية: «أسّنشن»، و«آي كاندي»، و«ساوث أوف هيل»، وقد فاز بلوم بجائزة «إيمي» عن فيلم «ذا نورمال هارت» لصالح شبكة HBO، وقبل تأسيس شركة «بلوم هاوس»، تولى بلوم منصب الرئيس المشارك لقسم الاستحواذات والإنتاجات المشتركة في شركة «ميرا ماكس فيلمز» في نيويورك.

وتغطي الجلسة الحوارية عدداً من المواضيع المتنوعة والمهمة، بدءاً من الشعبية العالمية الراسخة لأفلام الرعب والانطباعات النقدية المتفاوتة حولها، وصولاً إلى الأزمة التي أثرت على عالم هوليوود بأكمله مع تفشي وباء «كوفيد - 19»، ويتطرق بلوم أيضاً للحديث عن مسيرته المهنية، حيث يستعرض خطواته على طريق النجاح في قطاع السينما، ويناقش الاستراتيجيات والأساليب التي تستخدمها شركة الإنتاج الخاصة به.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «في إطار سعينا لاستكشاف ومناقشة جميع جوانب الفنون، نتطرق من خلال هذه الجلسة التي تشكل جزءاً من سلسلة «حوارات الثقافة للجميع» إلى قطاع إبداعي هو قطاع السينما والتلفزيون. وضيفنا هذه المرة، المبدع جايسون بلوم، يعتبر من أشهر نجوم هوليوود، ولا يسعني الانتظار لمحاورته واستكشاف تجربته الناجحة في واحد من أكثر القطاعات تنافسية حول العالم، وبالنسبة لأولئك الطامحين للعمل في القطاع السينمائي المحلي، الذي يحقق ازدهاراً سريعاً على الرغم من حداثة عهده، لا شك أنهم سيحظون بفرصة لا تُفوَّت لاستخلاص الأفكار والنصائح والاستراتيجيات، التي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها هنا في إنتاجاتنا الخاصة، وأنا أشجع أي شخص مهتم بالسينما والتلفزيون على متابعة هذا الحوار المليء بالمتعة والفائدة».

ولاغتنام هذه الفرصة الثمينة والاستماع إلى أفكار واحد من أهم منتجي هوليوود، تبث جلسة «حوارات الثقافة للجميع: تصور المستقبل» على الهواء مباشرة، عبر قناة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على «يوتيوب»، يوم الأربعاء 16 سبتمبر، عند تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات 6 مساءً بتوقيت غرينتش: https:/‏‏‏/‏‏‏www.youtube.com/‏‏‏AbuDhabiCulture