«الشارقة للفنون» تعلن برنامج الخريف

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامجها لخريف 2020، الذي يتضمن مجموعة من المعارض الفردية لفنانين من المنطقة والعالم، بالإضافة لمجموعة من البرامج والمعارض السنوية التي تسلط الضوء على أعمال صناع السينما والفنانين والناشرين الإقليميين والدوليين.

ويشمل برنامج الخريف الذي ينطلق يوم 19 سبتمبر الجاري، معرضين فرديين من تقييم الشيخة حور القاسمي رئيس المؤسسة، هما: «أدوار/‏‏‏‏11» للفنان طارق عطوي، و«تَوْرية» للفنانة زارينا بهيمجي، كما تفتتح المؤسسة معرض الفنانين ليندسي سيرس وكيث سارجنت «لا مكان أقل من الآن 3» في مبنى الطبق الطائر الذي انتهت أعمال ترميمه مؤخراً، والنسخة الثالثة من معرض «الشارقة - اليابان» الذي يحمل هذا العام عنوان «هدوء غامر: السكينة والعزلة والاتصال في العمارة اليابانية». أما معارض المؤسسة السنوية فتشمل، الدورة الثالثة من «منصة الشارقة للأفلام»، والدورة الثالثة من معرض «نقطة لقاء للنشر».

ويقام معرض «أدوار/‏‏‏‏11» للفنان طارق عطوي، في الفترة بين 19 سبتمبر 2020 و10 أبريل 2021، بمناسبة مرور أكثر من عقد على تعاونه مع مؤسسة الشارقة للفنون ومحيطها الاجتماعي، ويركز على الأشكال الموسيقية التجريبية والابتكارية، ويتيح فرصاً للجمهور لمعرفة واستكشاف صناعة الآلات الموسيقية والأعمال التركيبية والتعاون الموسيقي.

ويضم معرض «تَوْرية» الذي يقام في الفترة بين 2 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021، عدداً من أعمال الفنانة زارينا بهيمجي الإبداعية، من أفلام وصور فوتوغرافية وأعمال تركيبية، أنتجتها على مدى ثلاثة عقود، ويقدم بدايات استكشافات الفنانة لأنماط المعرفة التي تتجاهلها النظم المكرَّسة، إلى جانب دراستها اللاحقة للعمارة والمكان، بوصفهما عاملين حاسمين في التجارب والمشاعر الإنسانية.

أما معرض «لا مكان أقل من الآن 3»، فيقام في الفترة بين 26 سبتمبر و26 ديسمبر 2020 في مبنى الطبق الطائر، وهو عمل تركيبي متعدد الوسائط يتناول الإرث القاتم الذي خلفه الاستعمار البريطاني، ورحلة ليندسي سيرس في التاريخ، بحثاً عن الحقيقة. وتستخدم سيرس في العمل العناصر المعمارية للطبق الطائر، لتروي قصة هبوط كائن فضائي على الأرض، وما يتلوه من محاولات لفهم الأنماط البشرية من خلال الهندسة والإيماءات والحركات.

وتعاين النسخة الثالثة من معرض «الشارقة- اليابان» من تقييم يوكو هاسيكاوا، العمارة الحديثة والمعاصرة في اليابان، وتقام في الفترة بين 27 نوفمبر 2020 و6 فبراير 2021، تحت عنوان «هدوء غامر: السكينة والعزلة والاتصال في العمارة اليابانية». ويتضمن المعرض لهذه السنة رسومات وصوراً فوتوغرافية ونماذج تقدم نظرة معمقة في الأعمال المعمارية الكبرى من أوائل القرن العشرين.

فيما تقام الدورة الثالثة من «منصة الشارقة للأفلام» في الفترة بين 14 و21 نوفمبر 2020، وتقدم أكثر من 60 فيلماً روائياً ووثائقياً وتجريبياً لمخرجين من مختلف أنحاء العالم، تُعرض على الإنترنت وفي سينما سراب المدينة التابعة للمؤسسة، كما تشمل المنصة برنامجاً ثرياً من الجلسات الحوارية وورش العمل، ومن شأنها توفير مساحة للمخرجين الناشئين للتواصل مع أصحاب الخبرة وتطوير ممارستهم الفنية.

وتقدم الدورة الثالثة من «نقطة لقاء»، المعرض السنوي المخصص للكتب الفنية، طيفاً واسعاً من المطبوعات والمنشورات لناشرين وفنانين من مختلف أنحاء العالم، كما يصاحب المعرض برنامج من الجلسات الحوارية وإطلاق الكتب وورش العمل التعليمية.