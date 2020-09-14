«نقرأ للأطفال» من سبتمبر إلى أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

انضم مجموعة من الفنانين والإعلاميين الإماراتيين والعرب إلى مبادرة «نقرأ للأطفال»، التي ينظمها نادي كلمة للقراءة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، من 11 سبتمبر حتى 9 أكتوبر، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتسعى المبادرة في نسختها الرابعة إلى تشجيع الأطفال على المطالعة والقراءة، عبر سلسلة من الجلسات الافتراضية النقاشية، التي يقدمها فنانون وإعلاميون متخصصون بأسلوب شيّق بمرافقة مؤثرات بصرية وخلفيات موسيقية مميزة، لتحفيز الأطفال على الحضور والقراءة.

وسيتم بث هذه الجلسات على حساب مشروع «كلمة» للترجمة التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كل يوم جمعة الساعة 5 عصراً بتوقيت دولة الإمارات.

انطلقت أولى جلسات مبادرة «نقرأ للأطفال»، في نسختها الرابعة، مع الفنانة الأردنية إيمان هايل، والتي قرأت للجمهور قصة «قلب الياقوت»، فيما تستضيف المبادرة الإعلامي والممثل الإماراتي منصور الغسّاني لقراءة قصة «اللقالق المسحورة»، ومن البحرين تطل الفنانة شيماء سبت، لتمتع الأطفال بقراءة قصة «الحورية الصغيرة»، وتستمر الجلسات القرائية مع الفنان السعودي محمد ربّاط، والذي سيروي حكاية «بحيرة البجع»، قبل أن يختتم الشاعر والممثل الإماراتي سعود الكعبي، سلسلة الجلسات مع قصة «الشقيقتان والزيارة».

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «مع استمرار الإجراءات الاحترازية في ظل الأزمة الصحية الحالية، تزداد الحاجة إلى مواد ثقافيّة وفنيّة تساعد الأطفال على الاستفادة والاستمتاع بأوقاتهم أثناء التزامهم بالبقاء في المنزل، وهنا يأتي دور مبادرة »نقرأ للأطفال« لمنح الأطفال نوعاً مختلفاً من الترفيه التعليمي الهادف بأسلوب شيّق».