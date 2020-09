تغيير عنوان «الزنوج العشرة»

إعداد وترجمة - مدني قصري

وفقاً لإذاعة ‏RTL، ‬جاء ‬قرار ‬تغيير ‬اسم ‬أحد ‬أكثر ‬العناوين ‬شهرة ‬لـ«‬ملكة ‬الجريمة» ‬من ‬قِبل ‬جيمس ‬بريتشارد، ‬حفيد ‬أجاثا ‬كريستي، الذي قال: «يجب ألا نستخدم مصطلحات قد تؤذي» في إشارة إلى الحمولة المضمونية في مفردات عنوان: «الزنوج العشرة الصغار».

ستقوم الطبعاتُ الفرنسية الجديدة لكتاب أجاثا كريستي الأكثر مبيعاً «الزنوج العشرة الصغار»، بنشر هذه الرواية البوليسية تحت عنوان «كانوا عشرة»، بناءً على طلب حفيد المؤلفة، حيث قال جيمس بريتشارد ذلك لإذاعة ‏RTL ‬الفرنسية، ‬يوم ‬الأربعاء ‬26 ‬أغسطس الماضي، داعياً إلى الابتعاد عن استخدام أي ألفاظ تحمل معنى غير مستساغ في عنوان الكتاب‬.

وكانت فرنسا ضمن آخر الدول في العالم التي ما زالت تستخدم كلمة «زنجي» (‏nègre) ‬في ‬تسمية ‬كتاب «‬الزنوج ‬العشرة ‬الصغار» ‬Les dix petits nègres. ‬حيث ‬كشفت ‬إذاعة ‬RTL ‬الفرنسية، ‬أنه ‬لن ‬يتم ‬تسمية ‬أكثر ‬الكتب ‬مبيعاً ‬للروائية ‬الإنجليزية ‬أجاثا ‬كريستي ‬بذلك ‬العنوان ‬في ‬نسخته ‬الفرنسية ‬الجديدة. ‬وكان ‬الناشر ‬قد ‬أعلن ‬أن ‬العنوان ‬الجديد ‬الذي ‬صدر عن «‬دار ‬نشر ‬ماسك» ‬Les Éditions du Masque ‬سيكون «‬كانوا ‬عشرة»‬. ‬وكلمة «زنجي» ‏‭ ‬nègreالتي ‬ورد ‬ذكرها ‬74 ‬مرة ‬في ‬النسخة ‬الأصلية ‬من ‬القصة ‬لن ‬تظهر ‬على ‬الإطلاق ‬في ‬النسخة ‬الجديدة ‬التي ‬ترجمها ‬جيرار ‬دو ‬شيرجي. ‬وقال ‬رئيس ‬الشركة ‬التي ‬تمتلك ‬الحقوق ‬الأدبية ‬والإعلامية ‬لأعمال ‬أجاثا ‬كريستي ‬في ‬الإذاعة «‬عندما ‬تم ‬تأليف ‬الكتاب، ‬كانت ‬اللغة ‬مختلفة، ‬وكانت ‬تستعمل ‬كلمات ‬أصبحت ‬منسية ‬الآن»‬.

«رأيي أن أجاثا كريستي كانت موجودة هنا قبل كل شيء للترفيه، ولم تكن لتُحبِّذ فكرة تعرض أي شخص للأذى بسبب صياغات عباراتها (...) ولهذا دلالة عندي: لا أريد عنواناً يصرف الانتباه عن عملها. وإذا شعر أحدهم بذلك فسيكون الأمر قد تجاوز حدّه كثيراً! يجب ألا نستخدم بعد اليوم ألفاظاً قد تسبّب الأذى»، هكذا قال وأصر جيمس بريتشارد.

وكتبت أجاثا كريستي الرواية عام 1938 ونُشرت بالفرنسية عام 1940. وكان العنوان الأصلي «عشرة زنوج صغار».

ونُشرت الرواية في الولايات المتحدة تحت عنوان «ثم لم يبق منهم سوى واحد» ‏‭ ‬And Then There Were None ‬منذ ‬عدة ‬عقود. ‬والجزيرة ‬التي ‬تجري ‬فيها ‬المؤامرة ‬كانت ‬تسمى «‬جزيرة ‬الزنجي» و‬أصبحت ‬في ‬الإصدار ‬الجديد ‬بالفرنسية «‬جزيرة ‬الجندي»‬.

وبعد اقتباسها سينمائياً في فرنسا (لاسيما مع الممثل الشهير تشارلز أزنافور) وفي التلفزيون، أصبحت الرواية أكثر الكتب مبيعاً في العالم. لقد بيع منها أكثر من 100 مليون نسخة. وفي هذا السياق قال جيمس بريتشارد: «إنها واحد من أكبر النجاحات في كل العصور، إنها أكبر نجاحات الروائية أجاثا كريستي، وهي أفضل كتاب جريمة مبيعاً في التاريخ».