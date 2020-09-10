«نادي الناشرين» يناقش دور الإنترنت بالقطاع

الشارقة (الاتحاد)

ناقش «نادي الناشرين»، المبادرة التي أطلقت مؤخراً بتنظيم مشترك بين هيئة الشارقة للكتاب ومدينة الشارقة للنشر بهدف دعم قطاع النشر في ظلّ الظروف التي يمرّ بها العالم جرّاء انتشار جائحة كورونا، دور شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في دعم صناعة النشر وأثرها على الترويج لأعمال المؤلفين، والوصول لأكبر شريحة من القرّاء.

واستضافت المبادرة في أولى جلساتها التي أقيمت عن بُعد عبر منصة التواصل المرئي «زووم»، الدكتور مجدي عبدالله إبراهيم، مدير دار «ماهي» للنشر والتوزيع، الذي تطرق للحديث عن الحلول الواعدة والمبتكرة لتسويق المؤلفات عبر شبكة الإنترنت، وضرورة أن يستفيد الناشر والعامل في القطاع من الأدوات التي تقدمها خاصة تلك التي ترافقت مع الظروف التي فرضت على العالم جرّاء الجائحة.

وأوضح مدير دار «ماهي» للنشر، خلال الجلسة التي أدارها الدكتور عماد الدين الأكحل، مؤسس ومدير شركات «إبييدي» لبيع ونشر الكتب الورقية بالمملكة المتحدة ومصر، أن انتشار فيروس كورونا المستجد أدى إلى تضرر قطاع النشر، ولكنه في الوقت ذاته أوجد أيضاً الكثير من الخيارات التي يمكن الاستفادة منها للخروج بأقل الخسائر، أهمها الاعتماد على شبكة الانترنت في قطاعات الأعمال.

وقال: «أشارت العديد من الدراسات والاحصائيات إلى وجود نحو 380 مليون مستخدم للإنترنت في الوطن العربي فقط، فلو استطاع الناشر أن يصل إلى 10% منهم فقد استقطب قاعدة كبيرة من العملاء، فهذا الفضاء الافتراضي بات اليوم فرصة سانحة أمام الناشرين والكُتّاب على حدّ سواء للاستفادة مما يقدمه من خيارات تسهّل من عملية الترويج، وتلعب دوراً فاعلاً في الارتقاء بأعمالهم ومضاعفتها وتجاوز أي خسائر».

وتابع: «الناشر يهتم بإيصال الكتاب للقارئ، ولكن هنالك دور يلقى على عاتق الكاتب نفسه في الترويج لكتابه». ولفت إلى أن اهتمام الناشرين بالتواجد على شبكة الإنترنت لا يُضعف حضورهم على منصات المعارض الدولية للكتب بل على العكس يعززه ويستقطب شريحة أكبر من الجمهور.