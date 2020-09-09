قصائد من الشعر البرتغالي الجديد (1960 - 2016).. صفصافة تشتعل في الصمت

مثل جبل

مثل جبل علة الظهر أو شفرة

بين الأسنان بلا ذكرى، أعطنيها.

أعطني الليل الْبِلا بسمة،

الْبِلا نجوم والْبِلا أيدٍ معبودة.

أعط مرآة لهذا الحب الذي يرتعش

تنهد أو تأوَّه بين الأيدي.

أعطِ ما شئت؛ أعطني هذه الصخرة

أو هذا الرغيف، أو هذه النجمة المدمرة.

أنطونيو غامونيدا (مواليد 1938)

حركات

نظرة، حركة،

تغيران غرَقنا. عندما تتحرك يدي

بغياب تام للمنطق والاعتدال،

لكن بِدويٍّ متشرد

وتتلمس، باحثة عن الحرارة.

والرفقة في هذا المكان

حيث نبض كثيرون آخرون

فأي معنىً

لهذا كله، كم وكم من الحركات

عبرت كحلم صباحي. كتكشيرة الصور الأليفة

لأوراق اللعب التي لا تترك

بما في ذلك الجرح والقبلة، سوى مصادفة شخصية.

أكثر سطوعاً من الكلمة أيضاً،

حركتنا، مثلها منهوشة بالزمن، قديم

كضفة النهر، فماذا يعني هذا؟

لماذا تنقل الهواء ذاته حركة

الهبة والطيران،

ما يغلق باباً وما يفتحه،

ما يُضيء وما يطفئ؟

كلوديو رودريغيز (مواليد 1934)

جهر بلا جدوى

كل إنسان

هو سوط

يضرب الفراغ

وحده

على الأرض

وبحبه

يجلد

الحدود.

أعمى

فليأتِ النوم

فليرم، علي معطفه

من بياض فقدان الذاكرة!

من الحقد في الحب

أقطعْ ظلَّك

وتُهْ في العتمة.

لا أريد مساحة

في الضم.

ابتعد

اقطع ظلَّك

وتُه في العتمة

تغطّ بمعطفك

وباسمك.

التأمل الثالث

نحن لا نعرف شيئاً

لأن لا شيء

ليس غريباً عن التاريخ

ربما الحجر

وحده

الحجر

عامل الدوام.

لا شيء من البارحة ولا غداً.

لا شيء

تشعل الحجر

أو لا شيء.

كلارا جانيس (مواليد 1940)

سكاكين في نيسان

أكره المراهقين

من السهل الإشفاق عليهم

قرنفلة هنا تتجمد بين أسنانهم

والعين رطبة، عندما ينظرون إلينا.

لكنني أذهب بعيداً.

أميّز في نظراتهم حديقة.

الضوء يبصق على زجاج النوافذ

قيثارة الغريزة المكسورة

أُحسّني مطارداً بعنف

بذلك الشغف بالعزلة

الذي يحصد الأجساد الفتية

ثم يحرقها بحزمة واحدة

يجب أن أكون مثلهم،

(الحياة تتقطع هنا)

صفصافة تشتعل في الصمت.

وهذا ما يستحق أن أكون سعيداً.

بيري جيفيرير (مواليد 1945)

روزنامة دائمة

الإثنين اسم المطر

عندما تكون الحياة شديدة سوء النية

لكأنها الحياة

الثلاثاء رؤية القطارات التي تمر من بعيد

والتي لم نركبها أبداً.

الأربعاء هو الخميس، الجمعة لا شيء.

السبت بعد، الأحد لا يفي بوعوده

وها مرة جديدة! وحتى ليست جديدة:

المرة ذاتها مطر أيام الإثنين.

ميغيل دورس (مواليد 1946)

السماء السابعة

نعم،

معك،

من دون

نزوات لا حدود لها

خاصة بعمرك

لا أستطيع أن أحبك

سوى مرة واحدة

على امتداد سبع حيوات

واجهتُ في مفاوضتها كثيراً من الألم

لا تترددي بعد الآن، تعالي إلى ذراعي.

الآن، أو أبداً.

قبلة، هيا، بسرعة

وحتى العمق.

فالنهاية قريبة.

إنها الخامسة،

تعرفين.

كفي عن الانتظار

على الرغم من أن كل شيء عندك

حذر.

انطلقي.

وبعدها،

إلى البارئ.

فيسنتي مولينا فواكس (مواليد 1946)

حزب الحب، مبدأ العمل الفني

كان جسمك حينها

يختصر العالم: الصورة الحساسة

للحب تكفي

لتجعلنا مرهفين، ورسم

شقائنا.

ليس للسعادة حكاية.

لكنها تسكن المدينة؛ كل

شارع ذكرى تستدعي إنقاذها،

أكواريل السماء أيام المطر

وتفاهات أخرى من تفرع جارٍ

هي السعادة

بعض الألوان، أو الموسيقى

تقود إلى ليال تكون فيها الحرارة الجسد

السبب ذاته: الآن دافعُ لبناء

شعري، أمس محطات لنوع من الجهل

مناسب لاختلاف كذبة أن

للأجسام وحدها

وحدها حقيقة: في الواقع،

العيش أفضل،

لكن من دون خيال.

في كل شارع تجوب المدينة

كما في الماضي، تتمدد على جسدك..

غيليرمو كارنيرو (مواليد 1947)

باريس تحت الستيريو سكوب

تتذكر ذلك الذي كان يقيم من قبل في الشقة التي فوق، وطَرْدته ابنته من بيته لكنها تسمع صراخاً ثم رمى دُماها في الملعب، وبقيت هذه الدمى وسط النفايات ونظرنا إليها في الملعب، وبقيت هذه الدمى وسط النفايات ونظرنا إليها لم تتحرك، ولم نعد نسمع صراخاً وهبط الليل، لمسها البواب صباح اليوم التالي وبعضها بلا أذرع.

نظرنا إليها كل بعد الظهر بينما كانت تفقد شكلها من غروب النهار وغابت عنه أنظارنا وعندنا استيقظت في منتصف الليل «لم يعد هناك أحد ليراقبها».

ليوبولدو ماريا بانيرو (مواليد 1948)

ليس ذلك الطوفان الشامل

وحدي، وراء مقعد سيارة

-القميص مُنشّ الهواء مغسول بالطراوة -

إدراك رائحة الموت الحادة إدراك رائحة الموت الحادة

تحت صدرية الحرير.

(اكتشاف جرح قرمزي

ما زال متقيحاً بالدم) .

لوي ألبرتو دي كيينكا ((مواليد 1950)