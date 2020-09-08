قيم التسامح والسلام في فكر الشيخ زايد

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي كتاباً جديداً بعنوان «قيم التسامح والسلام في فكر الشيخ زايد»، في إطار حرصها واهتمامها باكتشاف المواهب ونشر مفهوم التسامح الذي وضعته الدولة ضمن أولويات أجندتها، حيث تشكل مفردات المحبة والسلام والتسامح والانفتاح والتعايش مع الآخرين مكونات رئيسة في نهج التعددية الثقافية للدولة منذ تأسيسها، وصون الحريات واحترام الآخر، إذ تضم أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، وترسّخ قوانين الدولة قيم الاحترام والمساواة، وتجرّم الكراهية والعصبية وأسباب الفرقة والاختلاف.

واستمع العميد ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، إلى نبذة عن الكتاب الجديد من مؤلفه العقيد علي البلوشي المحاضر بالأكاديمية، ويعد أول إصدار للجنة منذ تأسيسها، وذلك بحضور العقيد دكتور جمال محمد النقبي رئيس اللجنة، وضباط وموظفي الأكاديمية.

ويستعرض الكتاب ملامح الشخصية القيادية الاستثنائية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ومجموعة من المحاور الرئيسة، أبرزها سر الشخصية القيادية للشيخ زايد «طيب الله ثراه»، وسياسته في الحكم، وقيم التسامح في فكر الشيخ زايد وصفاته في محبة الوطن وصدق الانتماء وحفظ العهد ورعاية الجار.

وأشاد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بجهود الكاتب في جمع مادته، متتبعاً سياسة القائد المؤسس والتي قامت على أساس الارتقاء بالمجتمع الإماراتي، لافتاً إلى أهمية الكتاب، كمرجع مهم للباحثين والدارسين والطلبة، في التعرف على سياسة حكيم العرب والتعلم من قيمه ومبادئه وسيرته العطرة، ورد الجميل للوطن والقيادة الرشيدة التي اهتمت بمسيرة التطوير والتحديث، ووضعت الإنسان ضمن أولوياتها، حتى أصبحت دولة الإمارات بمسيرتها المضيئة في مصاف الدول المتقدمة عالمياً.