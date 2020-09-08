«شاعر المليون» تحتفي بالقصيدة النبطية

أبوظبي (الاتحاد)

صدر عن أكاديمية الشعر، في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، العدد 164 من مجلة شاعر المليون، الذي سلط الضوء على حضور القصيدة النبطية في المشهد الأدبي العربي، وأدوات انتشارها، كما ضم عدداً من المقالات المتنوعة، وقصائد نبطية وفصيحة لعدد من نجوم برنامجي شاعر المليون وأمير الشعراء.

وأشارت افتتاحية العدد، إلى الحراك الشعري الذي يحدثه برنامج شاعر المليون بعد نهاية كل موسم من مواسمه، والذي من خلاله عَبَرت القصيدة النبطية إلى خارج حدود منطقة الخليج العربي، لتصل خلال العقود القليلة الماضية إلى مختلف الدول العربية، بعدما استطاعت هذه القصيدة أن تحتل مكانتها التي تستحق في مجتمعاتها، إذ شكلت في وقت من الأوقات ذاكرة تلك المجتمعات، ورصيد البلاغة، وصوت الأدب الشعبي فيها.

وتضمنَ العدد استطلاعاً مع عدد من الشعراء، الذين أكدوا على مكانة وقيمة القصيدة النبطية في مجتمعاتها، واعتبارها بطاقة عبور إلى أعماق تلك المجتمعات.

وفي استطلاع آخر، استحضر شعراء الموسم التاسع من «شاعر المليون» مجموعة آراء مؤثرة للجنة تحكيم البرنامج، اختصت بمشاركاتهم وقصائدهم، وكذلك حضورهم الشعري في البرنامج، كما استعاد شعراء آخرون عدداً من الأسماء الشعرية، التي لم تأخذ حقها في الظهور، عبر استطلاع أضاء على تجارب شعرية، كانت تستحق مساحة أكبر من التي أتيحت لهم.

وضم العدد أربعة حوارات، الأول: مع أمير شعراء الموسم الثامن الشاعر سلطان السبهان، والثاني مع الشاعرة مرام النسر، والثالث مع الشاعرة شيماء حسن، وأخيراً مع الشاعر عناد الشيباني أحد نجوم الموسم التاسع من «شاعر المليون».

واشتمل العدد في أبوابه الثابتة، على أخبار متنوعة لأنشطة دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، إلى جانب عدد من الأخبار عن إصدارات أكاديمية الشعر، منها إصدار جديد بعنوان «عجائبيات العرب.. متابعة لطائفة من أساطير العرب وتحليلها» للدكتور عبدالملك مرتاض، وفي زاوية «فيس بوك» كانت هناك وقفة عند صفحة الشاعر أسعد الروابة، وفي زاوية «تويتر» نتابع مجموعة من الأبيات الشعرية النبطية، لعدد من أبرز نجوم «شاعر المليون».

ويمكن للمهتمين الاطلاع على العدد الجديد عبر الرابط: www.poetryacadmy.ae