«الناشر الأسبوعي» تتناول «محاكم التفتيش»

احتفت مجلة «الناشر الأسبوعي» في عددها الجديد بكتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «محاكم التفتيش.. تحقيق لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس»، الصادر في أغسطس الماضي عن منشورات القاسمي.

ويكشف الكتاب من خلال مخطوطات أصلية تضم 23 ملفاً، تفاصيل مروّعة كانت مطويّة في غياهب السريّة والصمت لأكثر من خمسة قرون، عن وقائع التحقيقات وحالات التعذيب والمحاكمات والأحكام القاسية، في حق العرب المسلمين في غرناطة خصوصاً، وفي عموم الأندلس. ويُعدّ كتاب «محاكم التفتيش» فتحاً علمياً في التأريخ والبحث والتحقيق، بما يكشفه من معلومات دقيقة وموثوقة مستقاة من وثائق التحقيقات. وجاء الكتاب في مجلدين باللغة العربية يتضمنان 1390 صفحة، وجاءت طبعته الإسبانية في مجلدين أيضاً من 1248 صفحة. وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «تحتفي مجلة الناشر الأسبوعي اليوم بمنجز معرفي وتاريخي جديد يضيفه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إلى المكتبة العربية والعالمية، يوجه من خلاله البوصلة أمام المؤرخين والباحثين لإعادة قراءة تاريخنا العربي والإسلامي وكشف حقائقه، انطلاقاً من دور الكاتب والمثقف الكبير المشغول بتصحيح صورة ثقافته في الذاكرة الإنسانية، والحريص على تدعيم مقومات هويته التاريخية بالمعرفة والعلم والبحث».

وكتب مدير التحرير، علي العامري أيضاً عن «محاكم التفتيش بالوثائق الأصلية». وشمل العدد كذلك تقريراً عن «المعجم التاريخي للغة العربية»، وحواراً مع الشاعر الكولومبي فرناندو ريندون، ومقالاً عن المستعرب العلّامة فيديريكو كورينتي. كما تضمن موضوعات أخرى حول المراكز الثقافية الدولية، والرحالة إيزابيل إيبرهارت، وتقارير عن حركة التأليف وصناعة الكتاب.