ينظم في متحف الاتحاد.. «دبي للثقافة» تطلق معرض «صور في حوار»

دبي (الاتحاد)

تستعد هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لإطلاق معرض «صور في حوار» في متحف الاتحاد بدبي، وهو معرض مشترك تنظمه بالتعاون مع معرض اللوحات القومي في لندنThe National Portrait Gallery، وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني، لعرض مجموعة صور فوتوغرافية تبرز من خلالها محطات تاريخية مرت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في الفترة من 9 سبتمبر 2020 وحتى 25 مارس 2021. ويشكل المعرض منصة تستعرض العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة خلال فترة الستينيات وأوائل السبعينيات، أي الفترة التي سبقت قيام اتحاد الإمارات عام 1971.

ويعكس المعرض قوة العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، ويحتفي بمجموعة من الصور الفوتوغرافية المقدمة من قبل معرض اللوحات القومي في لندن، إضافة إلى مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي يحتويها الأرشيف الغني لدولة الإمارات، ومن أبرزها صورة للملكة إليزابيث الثانية التي التقطها سيسيل بيتون عام 1968، وسلسلة نادرة من صور للمغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (طيب الله ثراه)، التقطها ريكس كولمان في استوديوهات البارون في لندن عام 1961، إضافةً إلى العديد من الصور التي وثَّقت اللحظات الرئيسة في الفترة التي سبقت قيام دولة الإمارات.

ويسلط المعرض الضوء على أهمية العلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة المتحدة، ويروي مجموعة من القصص التاريخية لأبرز القادة والمسؤولين في كلا البلدين، الذين عملوا سوياً على وضع خطط لإنهاء الوجود الرسمي للمملكة المتحدة في المنطقة، وبداية عهد مشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يأخذ المعرض أيضاً زائريه في جولة لتعريفهم على عملية صنع الصور الفوتوغرافية وجمعها قبل العصر الرقمي، وأهمية هذه الصور في حفظ التاريخ، ورصد أبرز المواقف والقصص الوطنية، مسلطاً الضوء على أعمال بعض أشهر مصوري القرن العشرين، مثل سيسيل بيتون، ويوسف كرش الحائز على جائزة الصفيحة الذهبية لأكاديمية المنجزات (1960)، وإيف أرنولد.

وتندرج هذه الخطوة في إطار رؤية «دبي للثقافة» في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة، عبر تفعيل التعاون على الصعيد الدولي، لتقديم تجارب غنية تستلهم مما تملكه دبي من أصول ثقافية، وتسهم في وضعها على الخريطة الثقافية العالمية، فضلاً عن تناغمها مع جهودها الرامية إلى تحقيق إحدى الأولويات القطاعية لخريطة طريقها الاستراتيجية المحدثّة، والمتمثل في جعل الثقافة في كل مكان وللجميع. كما تعكس المبادرة أيضاً إيمان الهيئة الراسخ بأهمية هذا النوع من المعارض ودورها في إثراء فِكر وثقافة الجمهور، وزيادة وعي الأجيال بأهم إنجازات الدولة، وفي مقدمتها الاتحاد، وتعميق إحساسهم بالانتماء للوطن، فضلاً عن تعزيز قيمة استكشاف التاريخ وأهميته في الانطلاق نحو المستقبل.

لحظات حاسمة

يضم المعرض لقطات لشخصيات بارزة ومشاهد من لحظات حاسمة، من مجموعات فوتوغرافية مرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا، بما في ذلك لوحات رسمية مستعارة من معرض اللوحات القومي في لندن.