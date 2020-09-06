أبوظبي.. ذكريات من الماضي

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

يوثق كتاب «أبوظبي.. ذكريات من الماضي»، للمؤلف إبراهيم الذهلي، حقبة زمنية مهمة في تاريخ الإمارة، هي فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ويسرد قصصاً عن تاريخ بدايات مدينة أبوظبي، وذلك من خلال لقاءات أجراها الكاتب، في مطلع التسعينيات من القرن العشرين مع شخصيات عاصرت تلك الفترة، للمقارنة بين ما كانت عليه الإمارات، وما وصلت إليه من تقدم في فترة وجيزة من الزمن.

ويسعى الكاتب إلى نقل تلك المرحلة بتفاصيلها وفصولها الثرية، والمستمدة من الواقع الذي عايشه المجتمع، والتحديات التي واجهت الآباء المؤسسين، وكيف جرى التغلب عليها، ملخصاً تلك المرحلة في عمل لا يتجاوز 195 صفحة، ولكنه جهد مفعم بالتاريخ الموثق والمعلومات القيّمة التي تجعل القارئ يقف على حقبة زمنية مهمة من بدايات تطور الإمارة.

ويتميّز الكتاب بما يحتويه من مضمونٍ ثري، ومحتوى غنيّ بمشاركة شخصيات بارزة شهدت على قصة النهضة الشاملة في الإمارات، ورأت الإمارة والنقلة التي حققتها آنذاك في وقتٍ زمني قصير، مستعرضاً تجاربهم الحافلة بالإنجازات، لتقرأها الأجيال وتستلهم منها، ولتكون أيضاً مرجعاً مهماً لهم ليدركوا طبيعة الحياة التي عاشها آباؤهم وأجدادهم، وما قدموه للوطن لكي يكون اليوم بهذا المستوى العظيم من التقدم والازدهار، ولتكون أيضاً شاهداً على تجربة النهضة الشاملة التي شهدتها الإمارة، والنقلة الحضارية التي صنعتها الرؤى الوطنية والسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة.

ويروي العمل أيضاً على ألسنة الشخصيات التي شاركت في البدايات الأولى للتأسيس، أنه فور اكتشاف النفط حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على دراسة المزايا الناتجة عن دخول الدولة نادي منتجي النفط، وخطَّطَ وتابعَ ليضمن توزيع عائده المالي على شعبه، وظل لسنوات طويلة يطور برامج وخطط التنمية الشاملة من أجل إيجاد مجتمع حديث ومزدهر.

ويلاحظ المؤلف أن عدد سكان مدينة أبوظبي كان حتى عهد قريب لا يتعدى آلافاً معدودة يعملون في حرف قديمة مثل الغوص على اللؤلؤ وصيد الأسماك وبناء السفن، وكانت المدينة همزة وصل للقوافل ومرسى للسفن والنقل البحري، ولكنها تطورت بسرعة، مع النهضة التنموية الشاملة، لتصبح وجهة عالمية تستقطب الناس من جميع أنحاء العالم.