أرقام قياسية في مسابقات تأليف النص والبحث العلمي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أعلنت الهيئة العربية للمسرح، بعد انتهاء مهلة المشاركة في مسابقاتها السنوية الثلاث، الدورة 13 من مسابقتي تأليف النص المسرحي (الموجه للكبار والموجه للأطفال)، والدورة الخامسة من المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي، يوم الاثنين 31 أغسطس 2020، أن المسابقات سجلت مشاركات غير مسبوقة، من حيث العدد والفئات والأسماء المشاركة، فقد بلغت المشاركات في مسابقة تأليف النص المسرحي 535 مشاركة (277 موجهة للطفل و258 موجهة للكبار)، كما سجلت مسابقة البحث العلمي المخصصة للباحثين الشباب حتى سن الأربعين 28 مشاركة، الأمر الذي يعزز إيمان الهيئة كجهة منظمة بأن العمل الجاد والمنظم، وحيادية التحكيم، وحرية الرأي والإبداع، روافع هامة تفوق التقدير المادي مهما بلغ شأنه، وكلها أسست لهذه الثقة الغالية بين الهيئة والمشاركين.

ونظراً للعدد الكبير من المشاركات، فإن الهيئة العربية للمسرح ستؤجل إعلان نتائج المسابقات إلى مطلع شهر يناير 2021، لمنح أعضاء لجان التحكيم المدى الزمني المناسب للتحكيم.

هذا، وقد حملت هذه المشاركات مؤشرات عافية لناحية أنها جاءت من عشرين دولة عربية، إضافة إلى مشاركات من ست دول غير عربية، كما أشّرت المشاركات على زيادة في حضور الكاتبات والباحثات العربيات، فيما كان من اللافت جداً تصاعد نسبة حضور الشباب في مسابقتي التأليف المفتوحتين بالنسبة لأعمار المشاركين.

الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله، صرّح في هذه المناسبة بقوله: إننا في الهيئة العربية للمسرح، وبتوجيه من رئيسها الأعلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنّا منذ انطلاق هذه المسابقات عن أهدافها في زيادة المحتوى المسرحي العربي، ومنح الكتّاب والباحثين المسرحيين من كافة الأعمار والتجارب مساحة جديدة للإبداع، وتعتز المسابقة بأنها قدمت على مدار الدورات السابقة أسماءً ورؤى وتجارب في النص والبحث العلمي يعتد بها، كما شكلت عتبة هامة لانتشار الأبحاث والنصوص وأصحابها في المشهد المسرحي ومنصاته على امتداد الوطن العربي.

وتعتبر الهيئة العربية للمسرح «المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي العربي» واحدة من أبرز وأنصع الأمثلة على حرصها لتحقيق شعارها «نحو مسرح جديد ومتجدد»، والذي لا يتحقق دون دفع كافة أقانيم العملية المسرحية، لتعمل معاً كروافع لا تقل واحدة عن الأخرى أهمية، فالجوانب البحثية والنظرية، والاشتباك مع الأسئلة التي يطرحها واقعنا المسرحي، الأسئلة التي نصبح مطالبين بالتفاعل معها، والإجابة على مسارات تأثيرها، وهي مهمة جداً لضمان عافية المنتوج المسرحي والفنون الأدائية جميعاً، مهمة لضمان الارتقاء بمستوى صانع الفرجة ومضمونها وشكلها وارتباطها برؤى فاعلة متفاعلة مع الفكر المسرحي الذي يعتبر الأساس والضمانة، وقد كسبت الهيئة رهانها حين خصصت هذه المسابقة للشباب حتى سن الأربعين، لتكون باباً لمستقبل المسرح، المستقبل الذي يصنعه الشباب، خاصة وهم يرسخون الاحترام للقواعد العلمية في البحث، مما يساهم في دحر التلفيق والاستسهال الذي نراه في كثير من المخطوطات، التي توسم بأنها أبحاث علمية وهي بعيدة كل البعد عن هذه الصفة.

وأضاف: أما مسابقتا تأليف النص، فإن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ككاتب مسرحي، يؤمن بالحفاظ على قيمة النص والارتقاء بأدواته وبنائه، كذلك منح الحرية وإطلاق الخيال للتعبير، ونحن بدورنا نعتبرها قيماً عليا في هذه المسابقة، وكانت الدافع لوضع «ثيمة» «نطلق الخيال لتجاوز النمطية» لهذه الدورة من المسابقات، كما كان الأمر في دورات سابقة التي حملت كل منها ثيمة ناظمة، والهيئة تأمل أن تفرز المسابقة من جديد، ما يشكل إضافة حقيقية لمكتبة النص المسرحي، والمساهمة في تأثيث عروض جديدة عبر هذه النصوص، كما كان نصيب الكثير من النصوص الفائزة في الدورات السابقة وافراً، من خلال تقديمها عبر فرق مسرحية في عديد الدول العربية.

وختم الأمين العام تصريحه، بتوجيه الشكر لصناع الحياة من المسرحيين العرب باحثين وكتاباً وفنانين وفنيين، لأن روح المسرح ظلت الأعلى والأنقى، في ظل الجائحة التي أصابت العالم أجمع، ومعهم ستظل الهيئة أمينة ووفية للمبادئ والأسس، التي أنشئت من أجلها خدمة للمسرح في الوطن العربي، وسنبقى على عهدنا ودأبنا لنعمل معاً، من أجل (مسرح جديد ومتجدد).