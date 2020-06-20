تعاون «دبي للثقافة» و«آرت بينتينغ لاب» لدعم المواهب الإبداعية

انطلاقاً من النجاح الذي حققته حملة «لنبدع_معاً» التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، عبر منصاتها الرقمية في استقطاب نتاجات إبداعية مميزة من جميع أنحاء الإمارات، أقامت «الهيئة» تعاوناً لدعم المبادرة، التي أطلقها تحت عنوان #UnitedArtEmirates لتوحيد وإلهام وتشجيع المواهب في مجتمع الإمارات، وعبر هذا التعاون ستوفر «دبي للثقافة» مجموعة مختارة من الأعمال الإبداعية المشاركة في حملة «#لنبدع_معاً» إلى «آرت بينتنغ لاب»، لتحويلها إلى جداريات نابضة بروح الإبداع، التي أنتجتها أنامل مبدعي الإمارات، مشكِّلةً سجلاً يوثق مرحلةً صعبة، أسهموا خلالها ببث الإيجابية والتفاؤل بين أفراد المجتمع.

وأواخر مارس 2020، أطلقت الهيئة حملة «#لنبدع_معاً» على منصات التواصل الاجتماعي، التابعة لها بتوجيهات سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة، بعد رسالة التفاؤل والأمل التي وجهتها إلى المبدعين والمبتكرين والفنانين والعاملين والأطراف الفاعلة كافة في القطاع الإبداعي والثقافي، وأتت هذه الحملة بهدف تشجيع أفراد المجتمع كافة لعرض إبداعاتهم، كل في اختصاصه، أثناء التزامهم بالبقاء في منازلهم، وتناغماً مع الهدف العام لحملة #UnitedArtEmirates، فإن «دبي للثقافة» تسعى من خلال هذا التعاون إلى أيضاً إلى تحفيز المواهب المحلية المبدعة من شتى الجنسيات والثقافات لتقديم نتاجات ثقافية إبداعية، تسهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع القطاع الثقافي، وبناء على هذا التعاون، سيكون الموعد النهائي لتقديم المشاركات في مبادرة #UnitedArtEmirates حتى 30 يونيو الجاري، ويعتزم الاستديو تحويل الأعمال الفنية التي أنتجها فنانون وهواة خلال فترة الإغلاق إلى عدد من الجداريات الفنية الكبيرة في مختلف أرجاء الإمارات، حيث يعمل 15 فناناً على تجهيز هذه الجداريات قبل نهاية العام، وفي المرحلة الأولى من هذا المشروع، سيتم تنفيذ الجداريات في دبي.

وقالت شيماء السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي من «دبي للثقافة»: «عبر تقديم أعمال إبداعية مختارة من بين الأعمال، التي شاركت في حملة #لنبدع_معاً، ليتم تضمينها في الجداريات التي يخطط استوديو (آرت بينتنج لاب) إلى تنفيذها، سنتيح أمام المبدعين الذين أنتجوها متحفاً مفتوحاً لعرض نتاجاتهم الإبداعية، راسمين معاً مشهداً وضاءً لعالمنا، وسيبدأ إنتاج تلك الجداريات من دبي».

وقال كورتيناي أونيل، من «آرت بينتينغ لاب»: «كانت الاستجابة التي تلقيناها من الجمهور هائلة، والآن، بدعم من دبي للثقافة، نحن ندخل إلى مرحلة جديدة ومثيرة، من شأنها أن تعزز أهمية الفن في حياة الناس».