نورة الكعبي تبحث التعاون الثقافي مع إسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، في اجتماع عن بُعد مع معالي خوسيه اوريبس، وزير الثقافة والرياضة الإسباني، التعاون الثنائي في القطاع الثقافي والإبداعي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال اللوائح والسياسات الثقافية.

وأطلعت نورة الكعبي الوزير الإسباني على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارات، وتجربة القطاع الثقافي في استدامة الإبداع عبر رقمنة المحتوى الثقافي، وإطلاق البرنامج الوطني لدعم المبدعين الذي قدم 87 منحة مالية للأفراد المستقلين والشركات الإبداعية في مرحلته الأولى، لمساندتهم على تجاوز الصعوبات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».

وناقشت نورة الكعبي مقترح إصدار دليل السياسات الرقمية والاهتمام بالملكية الفكرية، وذلك لحماية المبدعين والفنانين الذين يقدمون إنتاجهم الثقافي عبر الفضاء الرقمي، وقد ثمّن الوزير الإسباني هذه الفكرة، مشيراً إلى أهمية حماية الملكية الفكرية في الوقت الراهن، خصوصاً ونحن نشهد كماً كبيراً من المحتوى الثقافي يبث عبر الإنترنت، مؤكداً أن حكومة بلاده تحارب هذه الأشكال من القرصنة من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات، حيث تعمل إسبانيا على قانون لحماية الملكية الفكرية والتراث التاريخي.

كما قدم معالي خوسيه اوريبس، لمحة عن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا للتخفيف من تداعيات تأثير الأزمة الصحية على القطاع الثقافي، مشيراً إلى أن هذه الأزمة علمتنا الكثير من الفرص والتحديات التي لم تكن ظاهرة من قبل، مؤكداً أهمية تسليط الضوء على الثقافة ليس فقط كقطاع اقتصادي، بل كمكوِّن أصيل في جودة الحياة.

جدير بالذكر أن العلاقات الثقافية الثنائية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، حيث شاركت الشارقة ضيف شرف معرض ليبر الدولي للكتاب مدريد 2019، ونقلت صورة المشهد الثقافي الإماراتي والعربي إلى قلب القارة الأوروبية، وعرضت التاريخ المشترك بين الثقافتين الإسبانية والعربية.

وتشارك إسبانيا في إكسبو دبي العام المقبل تحت موضوع الناس والأماكن، بهدف تعريف الزوار على التأثير العربي والإسلامي في إسبانيا على امتداد ما يقرب من 800 عام شهدت ازدهار العلوم والآداب والفنون.