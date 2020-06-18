بالحُرِّيَّة.. الفن التشكيلي ينتصر على كورونا

نوف الموسى (دبي)

يرى نقاد وفنانون مبدعون إماراتيون، أن الفن التشكيلي انتصر على كورونا، وأن سرّ هذا الانتصار يكمن في الحرية، فهي الركيزة الأساسية للمواجهة.. لأن الفنون تتولد من محرك داخلي وعميق وحرّ لدى الفنان المرتبط بقيمة الجمال، الذي يمثل بحد ذاته حاجة أساسية للكائن البشري، وفق ما قال الفنان التشكيلي المصري د. فريد فاضل، أثناء مشاركته في جلسة افتراضية حوارية، نظمتها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، مساء أول أمس، وشارك فيها الفنانون: د. فريد فاضل من مصر، والفنانة د. نجاة مكي، والفنان د. أحمد حيلوز، وقدمها الفنان التشكيلي إحسان الخطيب.

ويتفق هؤلاء الفنانون على أن الفن التشكيلي تجاوز الأزمة، عبر فتح قنوات وخطوط جديدة، على مستوى العرض الفني، وأن الأزمة ساهمت في وضع بعض الفنون مجدداً في دائرة الاهتمام مثل: فن صناعة وتحليق الطائرات الورقية، ففي الوقت الذي توقفت فيه طائرات العالم عن التحليق في بلدان عدة، في ظل منع السفر كأحد الإجراءات الاحترازية ضد الجائحة، حلقت طائرات الفنانين الورقية كأداة تعبيرية.

جلسة افتراضية حول الفن وكورونا في «العويس الثقافية» (من المصدر)

واعتبرت الفنانة د. نجاة مكي، أن ما حصل في دولة الإمارات، من استجابة واعية للأزمة، يؤكد مستوى الإدارة والتفاعل المسؤول من قبل المؤسسات الثقافية، من خلال تقديم أغلب الأنشطة عبر قنوات افتراضية، كالجولات المعرفية داخل المتاحف والمعارض الفنية، وتقديم برامج وورش تعليمية عبر منصاتها الرقمية، إلى جانب الدور الذي قدمه الفنانون بالمشاركة في تقديم تلك الورش، والتعاضد ودعم بعضهم بعضاً، في إقامة معارض فنية مشتركة افتراضية، وتوفير الفنانين الخامات لزملائهم، بسبب الإغلاق الجزئي والكلي الذي مرت به الأسواق بالدولة.

وبحسب الفنان أحمد حيلوز، أتاح الفراغ والوقت الكبير خلال الحظر المنزلي، للفنان فرصة إعادة النظر في كل إنتاجه الإبداعي، وإمكانية أن يعمل على تطوير وإنتاج أعمال فنية، مضيفاً أن مبادرات توعوية عديدة في أكثر من دولة عربية، نقلت الفن التشكيلي من الحالة الجمالية إلى المشاركة في الدعم المجتمعي المتعلقة بالوعي الصحي، كما في مشروع خلك في البيت، الذي أقدمت عليه رابطة الفنانين في الأردن، ولفت حيلوز إلى أن فن الكاريكاتير من بين الفنون التي ركزت على «كوفيد 19»، وقدم فيه الفنانون إنتاجاً مستمراً حول أثر الأزمة على الحياة اليومية لدى الناس.

وأشاد الفنان د. فريد فاضل، بمستوى الجودة التي قدمتها المتاحف في العالم، بتوفير إمكانية دقيقة لمشاهدة تتيح للمطلع، التعرف حتى على ضربات الفرشاة في اللوحات الفنية، وإطلاق مبادرات فنية لإشراك الجمهور في محاكاة للوحات عالمية ذائعة الصيت.