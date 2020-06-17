أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية الشعر، في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، استئناف الدراسة في الموسم الثاني عشر/2020 لمساق «الأسس الفنية للقصيدة النبطية»، خلال الفترة من 22 يونيو ولغاية 22 يوليو 2020، وذلك بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، والإعلان عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين في الدولة.

وتتضمن خطة الدراسة، مجموعة من المحاضرات التي سيتم تقديمها لطلبة الدراسة الأكاديمية عن بعد، وذلك باستخدام تطبيق: (teams).

وسيتعرف الطلبة عبر هذه المحاضرات، على عدة موضوعات هامة تختص في البنية الفنية للقصيدة النبطية، منها: (القافية، بناء الصورة الشعرية، البناء الفني، التقليد والتجديد، فنون شعرية إماراتية، نماذج من قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مدخل إلى الثقافة الشعبية ومفرداتها، جمع الشعر من مصادره الأصلية، البحث في جماليات الشعر النبطي وتحليله، الإعلام والشعر النبطي، وأخيراً فن الإلقاء الشعري).

يذكر أن أكاديمية الشعر في أبوظبي، هي أول أكاديمية متخصصة في الشعر ودراساته في العالم العربي، بشقّيه (الفصيح والنبطي)، وجاءت فكرة تأسيسها استكمالاً للاهتمام الذي توليه إمارة أبوظبي بالأدب والثقافة، وبما في ذلك الشعر، الذي يعد مرجعاً مهماً وأصيلاً في تاريخ العرب وتراثهم.