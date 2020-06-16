أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض 421، عن إطلاق برنامج «معرض 421 للإقامة الفنية المنزلية»، بهدف دعم الممارسة الإبداعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، لإنتاج الأعمال الإبداعية، واستكشاف أشكال التفاعل الرقمية، من خلال ممارساتهم أثناء فترة العزل الاجتماعي.

وخصص 30 ألف درهم لتزويد الفنانين بالمعدات والأدوات والخامات اللازمة لتحقيق مشاريعهم، ويبدأ تلقي طلبات الالتحاق من يوم 17 يونيو، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمعرض421 ، حتى 18 يوليو 2020، وتتوافر طلبات التقديم باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال فيصل الحسن، المدير العام لمعرض 421: «كان من المقرر هذا العام، وضمن أهداف معرض421، إطلاق برنامج إقامة فنية تتيح أمام الممارسين المبدعين في دولة الإمارات، وكافة دول المنطقة، الفرصة للإقامة في أبوظبي، والاستفادة من دعم المعرض، في سعيهم إلى إيجاد سبل التفاعل الجماهيري مع أعمالهم، خلال إقامتهم في أبوظبي. ونظراً للظروف الراهنة، أعدنا التفكير في صيغة جديدة لهذه الإقامة الفنية، ليكون التفاعل والتواصل مع المبدعين وهم في مساحات عملهم ومعيشتهم الخاصة».

وتتاح الفرصة للمشاركين في البرنامج لاختيار مرشديهم، حيث يتولون توجيههم طوال فترة الإقامة، لإنجاز مجموعة جديدة من الأعمال، بما يتجاوز أزمة الجائحة الحالية، في إطار قوالب رقمية.

ويستقبل البرنامج الطلبات من كافة المبدعين، أياً كانت تخصصاتهم، ومنها الفنون التشكيلية والبصرية، والتقييم الفني، والتصميم، والتكنولوجيا، والآداب، والموسيقى، وفنون الطهي، والمسرح والأداء الفني، ومن جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.