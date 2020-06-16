أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامج ريادة الأعمال «عقول منفتحة»، لدعم جهودها وتعزيز دورها المجتمعي في خدمة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لهم للاستجابة لتحديات انتشار فيروس (كوفيد-19).

ويهدف البرنامج الذي أعدته «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى نشر الاقتصاد المعرفي وتبني أكثر من 200 رائد أعمال من خلال مجموعة من البرامج المكثفة التي تغطي عدة جوانب في مجال ريادة الأعمال، كتحديات الأعمال في زمن الكورونا، وكيف تجد شغفك، ودورة «إنفلونس» والعديد من الورش المتخصصة في مجال ريادة الأعمال.

ويقدم برنامج ريادة الأعمال، الذي يمتد لغاية أكتوبر 2020، للمنتسبين مرونة عالية عبر تفعيل آليات مختلفة لتقديمه، ويعتمد على الخدمات الإلكترونية الخاصة بـ«مكتبة» بنسبة 80% مما يمنح المشتركين سهولة الوصول والاستفادة من مخرجات البرنامج.

كما يتيح البرنامج مجموعة من المراجعات لكتب إدارة الأعمال، التي تسهم في اكتساب الأفكار والعلوم والمعرفة، كوسيلة لنقل خلاصة ما ينتجه العقل البشري من الخبرات والمنجزات. كما تمت إضافة العديد من المعلومات المفيدة التي يسهل الحصول عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمكتبات أبوظبي، والتي تدعم مسيرتهم في هذا المجال.

وقال عبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «مع تغير آليات العمل في جميع المجالات، وجب علينا إعادة صياغة برامج تتوافق مع متطلبات هذا العصر. وفي ظل سعي دولة الإمارات إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وحرصاً منها على تشجيع تبني مفاهيم وممارسات ريادة الأعمال وأهميتها لتطوير الاقتصاد المعرفي، نواصل جهودنا ودورنا في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتخريج أجيال تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية والطموح».

والجدير بالذكر أنّه قد تم وضع خطة محكمة وبعناية لاستقطاب موردين وشركاء من الدولة ومن دول خليجية أخرى، لاختيار شركاء البرنامج، ليتوافق اختيارهم مع الأهداف الرئيسية للبرنامج، وهو دعم رواد الأعمال.

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات حول البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بـ«مكتبة» ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي abudhabilibraries@.