«الفجيرة الثقافية» تطلق مبادرة رقمية لدعم المبدعين

الفجيرة (الاتحاد)

في إطار احتفالاتها بمرور 30 عاماً على تأسيسها، أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أمس، مبادرة رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: «الفجيرة تُبدع»، والتي تستمر لغاية 12 من يوليو المقبل.

وتهدف المبادرة، إلى دعم المبدعين للاستمرار في الممارسة الإبداعية، وتشجيع الموهوبين أثناء التزامهم بالبقاء في منازلهم، على تقديم محتوى فني وثقافي ومعرفي على الشبكات الرقمية، مقابل جوائز مالية بقيمة 5 آلاف درهم لأفضل المشاركات.

وأوضح خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الإنجازات والنجاحات التي حققتها الجمعية خلال الثلاثين عاماً الماضية، ساهمت في بناء مجتمع وبيئة معرفية فاعلة ومستدامة، مشيراً إلى أن البرامج التي دأبت الجمعية على تنظيمها بصورة مستمرة، تأتي في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الثقافي في إمارة الفجيرة والدولة بشكل عام.

من جانبها، أوضحت سلمى الحفيتي، مديرة الشؤون الثقافية في الجمعية، مديرة «الفجيرة تبدع»، أن المبادرة تسعى لإبراز المنجز الحضاري والتنوع المجتمعي والخصائص الفريدة، التي تتميز بها الفجيرة كإمارة تحتفي بالإبداع في جميع أشكاله.

وأشارت الحفيتي، إلى أن أبواب المشاركة مفتوحة لكل من يأنس في نفسه الكفاءة الإبداعية، لنشر إبداعاته في الحساب الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام الهاشتاق #الفجيرة_تبدع.