تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد وبحضوره.. جامعة زايد تحتفل بتخريج دفعة 2023

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وبحضوره، أقامت جامعة زايد حفل تخريج دفعة 2023 «صنّاع المستقبل»، بحضور طالبات وطلبة حصلوا على درجة الامتياز ومراتب الشرف في البكالوريوس والدراسات العليا من 7 كليات.

شهد الحفل الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حضورَ معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، رئيسة جامعة زايد، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعدد من كبار الشخصيات والزوّار.

وألقت معالي نورة بنت محمد الكعبي، رئيسة الجامعة، كلمة أكدت فيها مضيّ الجامعة وصناع المستقبل على نهج الوالد المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، والسير على خطاه لرفعة وتقدم دولة الإمارات، ليكون تخريج الطلبة اليوم ردَّ جميل للوطن، ودرعاً حصينةً في مواجهة تحديات العصر اليوم والغد.



وأكدت معاليها أن دور جامعة زايد تخطى مرحلة مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع وتدريب القوى العاملة التي يحتاج إليها، إذ يفرض عليها دورها أن تصبح منارة لنهضة دولة الإمارات والعالم العربي كلِّه بصفتها مجتمعاً رائداً في البحث العلمي والابتكار، ودعت أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة إلى مضاعفة الجهود في السنوات المقبلة، للمضي بثبات نحو تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وبذل الجهود لتحقيق التطور والتنمية، وبلوغ الفرص القيادية والريادية.





وألقى ضيف شرف الحفل، معالي عمر سلطان العلماء، كلمة في الحفل أكد فيها، أن دولة الإمارات ساعية بأهداف واضحة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لمسارعة الخطى وترجمة طموحه الذي يكبر يوماً بعد يوم، وينتظر منا جميعاً أن نكون أكثر إلهاماً وتحفيزاً وتركيزاً من أي وقت مضى.

وأضاف معاليه: إن إيمان حكومة دولة الإمارات بأهمية مواكبة التطورات العالمية في ظل عالم سريع التغيير من خلال بناء قدرات وإمكانات ومهارات جيل الشباب، هو أفضل استثمار في ثروتنا البشرية الوطنية، ما جعل الدولة ترفع سقف الرهان على قدرتهم على تحدي المستحيل وتحقيقه، مهنئاً الخريجين، ومشيداً بدور جامعة زايد في صناعة قادة المستقبل وترسيخ المعرفة والمهارات المستقبلية التي تمكن الأجيال من مواجهة التحديات واغتنام فرص العصر الرقمي وتبني مفاهيم الابتكار جزءاً لا يتجزأ من المسار التعليمي.



ومن محطة الفضاء الدولية، وجَّه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الذي يجسد روح الاستكشاف والطموح، كلمة مسجلة للخريجين، قال فيها:«أبارك لكم وصولكم إلى هذا المكان المميز، وأبارك لكم تخريجكم وأتمنى لكم التوفيق في حياتكم المهنية والأكاديمية المستقبلية. وصولي اليوم للفضاء جاء بفضل العلم، فالعلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العزم والكرمِ. ومهما كان حلمكم بالمستقبل وجب عليكم التسلح بالعلم والأشياء التي ستنفعكم وتجعلكم سعداء أنتم وأهلكم ودولتكم وقيادتكم، التي تؤمن بكم وتوفر كل السبل لأجل أن تتميزوا وتصلوا لأهدافكم الشخصية وللأهداف العامة لدولتكم، وأتمنى لكم التوفيق».

يُذكر أن الاحتفالات التي تنظمها جامعة زايد لتخريج طلبتها تجسد حرصها على رعاية المواهب، وتعزيز التنوع، ورعاية مجتمع فكري فعال وقادر على العطاء تماشياً مع الأهداف الوطنية لمئوية الإمارات 2071. ويعكس العدد المتزايد لخريجي جامعة زايد عاماً بعد عام، نجاحها الملحوظ في نسبة التحاق الطلبة السنوية وتخريج القيادات المستقبلية.