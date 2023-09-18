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الشارقة يعود بالتعادل أمام السد في «أبطال آسيا»

الشارقة يعود بالتعادل أمام السد في «أبطال آسيا»
19 سبتمبر 2023 00:59

علي معالي (دبي)

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عاد الشارقة بـ «نقطة» التعادل مع السد القطري، من دون أهداف، في المباراة التي أُقيمت بالدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.
جاء الشوط الأول أقل من المتوسط، ولم يشهد فرصاً حقيقية للفريقين، وحاول «الملك» السيطرة منذ البداية، من خلال تحركات فراس بالعربي وبيانيتش، مع انطلاقات كايو لوكاس وكمارا، إلا أنها لم تشكل خطورة على مرمى السد.
ورغم أن السد سدد 7 مرات، إلا أن كرة واحدة فقط كانت على المرمى، وفي المقابل سدد الشارقة مرتين بعيداً عن الشباك.
ومع بداية الشوط الثاني، ضغط الشارقة، وكاد كايو لوكاس أن يهز الشباك برأسية في الدقيقة 48، مرت بجوار القائم الأيمن، ويهدر بغداد بونجاح ضربة جزاء للسد، عندما سدد الكرة في القائم.
وفي المجموعة نفسها، خسر الفيصلي الأردني أمام ناساف الأوزبكي 0-1 باستاد عمان الدولي، وسيطر التعادل السلبي حتى الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، عندما سجل ناساف هدف الفوز الثمين عن طريق زافار مراد عبدالرحمتوف.

السد القطري
دوري أبطال آسيا
السد
الشارقة
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