«الزعيم» يتحدى باختاكور بـ «القوة الرباعية»

معتز الشامي (دبي)

يحل العين ضيفاً على باختاكور الأوزبكي، بالعاصمة طشقند، في الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، ويعود «الزعيم» إلى السباق القاري بدوافع كبيرة، من أجل المنافسة بقوة على اللقب، بعد 3 سنوات من الغياب، وتحديداً منذ «نسخة 2020».

ويخوض العين اللقاء بشعار «الفوز»، من أجل حصد أكبر عدد من النقاط، وضمان بطاقة مؤهلة إلى دور الـ16 من البطولة، التي تقام بمشاركة 40 فريقاً تم تقسيمها إلى 10 مجموعات، ويتأهل أول كل منها، بالإضافة إلى أفضل 3 فرق صاحبة الترتيب الثاني.

وتعامل الجهاز الفني بقيادة الألماني شرودر بطريقة احترافية، لتجهيز اللاعبين للمواجهة القارية الأولى، حيث لعب الفريق ودياً خلال «التوقف الدولي» أمام المحرق البحريني، بالإضافة إلى ذهاب وإياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وهو ما رفع جاهزية جميع الأساسيين، وحرص المدرب على إراحة الدوليين العائدين من مشاركات المنتخبات في مباراة البطائح الأخيرة، ما رفع جاهزية الفريق بأكمله.

ويتوقع أن يعتمد شرودر على «المباغتة الهجومية»، والتقدم من وسط الملعب، وعدم ترك الفرصة للمنافس الأوزبكي لتشكيل الخطورة على دفاع «الزعيم»، ويعد سلاح «الرباعي الهجومي» قادراً على ضرب الخطوط الخلفية للمنافس، ويضم لابا وعمير أتزيلي وكاكو وسفيان رحيمي، بالإضافة إلى بندر الأحبابي وإيريك، وكلاهما يتقدم جناحاً لمساندة الهجوم، ومن الوسط، ينضم يحيى نادر وكوامي إلى الخط الأمامي، لتشكيل الضغط التكتيكي المطلوب بما يسمح بصنع الفرص لإحراز الأهداف.

وشهدت التدريبات الأخيرة على الملعب الرئيسي للمباراة، التركيز على التسديد القوي من خارج المنطقة، بالإضافة إلى سرعة نقل الكرات، مع تقارب خطوط اللعب خلال «التقسيمة» التي أجراها الفريق.

وأعلنت إدارة العين عن توافد الجماهير، لدعم ومساندة الفريق في المباراة المرتقبة، خاصة أن المنافسة على اللقب القاري، والعودة إلى منصات التتويج الآسيوية، مطلب «الأمة العيناوية»، واستعد «الزعيم» لهذا الهدف من خلال الصفقات المتميزة في «الميركاتو الصيفي»، وتصعيد عدد من الوجوه الشابة التي تمثل ذخيرة إيجابية في المشوار الآسيوي.