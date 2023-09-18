أبوظبي جاهزة لاستضافة بطولتي العالم لمنتخبات الجولف

أبوظبي (الاتحاد)

انطلق العد التنازلي مع تبقي شهر واحد على بطولتي العالم لمنتخبات الجولف الهواة، المقدمتين من رولكس، اللتين يتوقع أن تحتلا صدارة المشهد مع إقامتهما في الشرق الأوسط للمرة الأولى في تاريخ المنطقة، وتحديداً في نادي أبوظبي للجولف.

ويستضيف مجلس أبوظبي الرياضي، البطولتين، بالتعاون مع شريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حيث تقام بطولة العالم لمنتخبات الهواة الرجال «كأس آيزنهاور» في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي بالفترة من 25 إلى 28 أكتوبر.

من المقرر أن تضم كلتا البطولتين 36 دولة، حيث يضم منتخب كل دولة لاعبين أو ثلاثة لاعبين، ويتم احتساب أفضل نتيجتين من المنافسات كل يوم لتكوين مجموع نتيجة كل منتخب في كل جولة، مع إجمالي 72 حفرة على مدار منافسات كل بطولة.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا استضافة بطولة العالم لمنتخبات الهواة، التي تعد إضافة مهمة أخرى إلى روزنامة أبوظبي الرياضية الدولية التي تنمو باستمرار، وتحقق المزيد من النجاحات على مدار العام».

وأضاف: «تجذب كأس آيزنهاور للرجال في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر، وكأس إسبيريتو سانتو للسيدات في الأسبوع الذي يليه، 36 دولة في كلا الحدثين، حيث توفر لمواهب الجولف المحلية لدينا الفرصة للعب جنباً إلى جنب مع نخبة لاعبي الجولف الهواة».

وختم: «نرحب بالمنتخبات المشاركة، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح».

وقال اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف: «بدأ العد التنازلي رسمياً، وقد عملت اللجنة المنظمة للبطولة جنباً إلى جنب مع اللجنة المنظمة المحلية بشكل مكثف على مدار الـ 12 شهراً الماضية للوصول إلى هذه المرحلة النهائية من التحضيرات».

وتابع: «تحت رعاية معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، نتطلع في أبوظبي واتحاد الجولف إلى استضافة أفضل لاعبي الجولف الهواة من الجنسين في العالم، وأفضل الاتحادات، في نادي أبوظبي للجولف، وأود أن أشكر شركاءنا في مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على دعمهم ومساهمتهم في جعل هذه البطولة ممكنة».

وأضاف: «ختاماً، أود أن أشكر الهيئات الإدارية للجولف، والاتحاد الدولي للجولف، ونادي الجولف الملكي القديم في سانت أندروز «R&A» والاتحاد الأميركي للجولف، على ثقتهم في دولة الإمارات لاستضافة هذه البطولة المرموقة، فمهمتنا هي مواصلة تطوير رياضة الجولف في منطقة الشرق الأوسط».

أقيمت النسخة الأخيرة من البطولتين في عام 2002 في فرنسا، حيث فازت إيطاليا بكأس آيزنهاور للرجال بنتيجة 31 ضربة تحت المعدل، بينما حصلت السويد على كأس إسبيريتو سانتو للسيدات بنتيجة 13 ضربة تحت المعدل.

تضمنت تلك النسخة مشاركة أسماء رفيعة المستوى مثل السويدي لودفيج أبيرج والأميركية روز تشانج، وكلاهما حقق الفوز مؤخراً في منافسات المحترفين، وتم اختيار أبيرج في الفريق الأوروبي بقيادة لوك دونالد في كأس رايدر المقبلة في روما.

المنتخبات المتأهلة

كأس آيزنهاور: الأرجنتين، أستراليا، النمسا، كندا، الصين، كولومبيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إنجلترا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، جوام، جواتيمالا، الهند، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، المغرب، هولندا، نيوزلندا، النرويج، أسكتلندا، سنغافورة، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، تايلاند، الولايات المتحدة، ويلز، زيمبابوي، والإمارات.

كأس إسبيريتو سانتو: أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إنجلترا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، الصين، الهند، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، المغرب، هولندا، نيوزلندا، النرويج، باكستان، الفليبين، أسكتلندا، سنغافورة، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، تايلاند، الولايات المتحدة، والإمارات.