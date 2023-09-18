اتحاد الجودو يدشن «النشاط النسائي» في أكتوبر

أبوظبي (وام)

أعلن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو انطلاق النشاط النسائي للعبة في أكتوبر المقبل، تماشياً مع جهود الدولة واهتمامها بالرياضة النسائية.

وأكد أن هذه الخطوة تتوّج دعم واهتمام قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة (ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين)، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، واتحاد الرياضة المدرسية، لتطوير الرياضة النسائية.

وقال الدرعي، إن اتحاد الجودو أطلق خطة مبتكرة، وصمم برامج تطويرية للنشاط الرياضي النسوي اعتباراً من 2005، اعتماداً على قاعدة الناشئات، وتوفير الرعاية للمواهب الواعدة، وتهيئة البيئة الملائمة لدعم وصقل الخبرات المكتسبة وبناء القدرات، كما تم استحداث مراكز للتدريب في أكثر من منطقة.

وأوضح الدرعي، أن سجلات اتحاد الجودو شهدت بروز لاعبات متميزات في الفئات المختلفة بالمنتخبات الوطنية، مثل مريم البلوشي المتوّجة ببرونزية وفضية البطولة العربية، ورقية البلوشي الفائزة ببرونزية البطولة العربية أيضاً، بالإضافة إلى تواجد اللاعبة الدولية ميثاء محمد النيادي في سجلات الاتحاد الدولي، والجليلة النعيمي والتي سبق لها المشاركة في بطولات أبوظبي الكبرى.

واختتم قائلاً: «جهودنا متواصلة لدعم ورعاية العناصر النسائية، وتوفير أفضل الممارسات للتميز في مجالات المنافسة على النتائج الإيجابية، وتواجدها في المناصب القيادية بالاتحادات القارية والدولية».