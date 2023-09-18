«أبوظبي الرياضي» يستعرض الموازنة المالية لعام 2024

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي اجتماعه الدوري، لمناقشة مستجدات الأعمال وبحث خطط تطوير قطاع الرياضة في إمارة أبوظبي، ومواصلة تقديم المبادرات والبرامج الداعمة لتعزيز نجاحات المنظومة الرياضية على المستويين المحلي والعالمي.

جاء ذلك، خلال ترؤس محمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي الاجتماع، الذي عقد في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الأعضاء الدكتور جمال محمد الكعبي، وسيف بدر القبيسي، ومحمد خليفة النعيمي، والدكتورة أمنيات محمد الهاجري، بالإضافة إلى عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي، ونورة المنهالي مدير إدارة التطوير المؤسسي والجودة، وحمدة المنصوري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء.

واطّلع مجلس الإدارة على الموازنة المالية العامة للسنة القادمة 2024، التي تعكس الأداء القوي لمجلس أبوظبي الرياضي وتأثيره على قطاع الرياضة، بهدف تحقيق صالح المواطن، ودعم قطاع الرياضة والرياضيين، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمقيم والزائر على حد سواء، ومدى الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة ولتحقيق الطموحات التنموية الكبيرة للإمارة.