«ضربة موجعة» لـ «اليونايتد»!



لندن (أ ف ب)

تلقى مانشستر الذي يعاني في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، منذ مطلع الموسم الحالي، ضربة قوية بإصابة ظهيره الأيمن أرون وان بيساكا الذي يغيب عن الملاعب لأسابيع عدة، بحسب ما أعلن النادي الشمالي العريق.

وقال بيان صادر عن مانشستر يونايتد «يغيب ارون وان بيساكا لفترة عن الملاعب، بعد أن عانى من إصابة في أواخر المباراة ضد برايتون»، مشيراً إلى أنه يتعيّن على اللاعب «الخضوع لفحوص إضافية لمعرفة المدة التي يغيبها، لكن المؤشرات تؤكد أنها ستكون لأسابيع عدة».

ويعاني مانشستر يونايتد من إصابات عدة في صفوفه، واللائحة طويلة، وتضمّ قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، الظهير الأيسر لوك شو ولاعب الوسط مايسون ماونت المنتقل إليه مطلع الموسم الحالي من تشيلسي، بالإضافة إلى لاعبه الجديد أيضاً المغربي سفيان أمرابط الذي يعاني من إصابة في ظهره.

وحقق مانشستر يونايتد بداية سيئة للغاية هذا الموسم، بخسارته 3 مباريات من أصل 5 خاضها في الدوري المحلي، منذ مطلع الموسم الحالي، آخرها على أرضه أمام برايتون 1-3.

وكان وان بيساكا شارك في الدقائق الخمس الأخيرة ضد برايتون، بعد أن كان مريضاً خلال الأسبوع الماضي.

ويخوض مانشستر يونايتد مباراة صعبة للغاية، عندما يحل ضيفاً على بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا «الأربعاء».