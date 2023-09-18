شرودر: مهمة العين لن تكون سهلة أمام باختاكور



دبي (الاتحاد)



أعرب الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، عن سعادته بمشاركة فريقه في دوري أبطال آسيا، وقال: نستهل مشوارنا بمواجهة باختاكور، وندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام منافس جيد يملك خبرة كبيرة في البطولة، وفي الوقت نفسه فإن العين قوي وكبير، ومتحفزون لبداية مشوارنا القاري أمام باختاكور الذي يعتبر أفضل الأندية بالدوري الأوزبكي، حيث إننا حرصنا على تحليل أداء المنافس في آخر 3 مواجهات بالدوري، وندرك جيداً ما المطلوب منا للعودة إلى الإمارات بالنتيجة القوية.

وأضاف: المؤكد أننا على معرفة كاملة بلوائح دوري أبطال آسيا، وندرك جيداً من هم اللاعبين الذي ندفع بهم في مواجهة «الثلاثاء»، ولا توجد لدينا أي غيابات، وحضرنا إلى أوزبكستان بصفوف مكتملة، ونحترم طموحات منافسنا.

وقال: أعمل بنادٍ محترف يملك أهدافاً واضحة وقاعدة جماهيرية كبيرة، ومنشآت على أعلى مستوى، وبطبيعتي لا أفضل المقارنات بين الأندية والدوريات، وهنا تجد لاعبين متميزين وملاعب على أعلى مستوى وجماهير كبيرة داعمة للأندية.

وأضاف: إنها المرة الأولى التي أزور فيها أوزبكستان، وطشقند على وجه الخصوص، والواقع الذي لمسته أنني في زيارة لبلد رائع ومدينة جميلة حقاً وأهلها مضيافون.

وقال لابا كودجو مهاجم العين: حضرنا إلى أوزبكستان بأهداف واضحة، ونعمل على إظهار أفضل ما لدينا على «المستطيل الأخضر»، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تمهيد لنا الطريق نحو التأهل إلى مرحلة ما بعد المجموعات في أقوى مسابقات القارة الآسيوية، وأتمنى التوفيق لي وزملائي، حتى نمنح الفرحة لجماهير نادينا الكبير، مع كل الاحترام لطموحات الفريق المنافس بالتأكيد.

وقال ماكسيم شاتسكيخ مدرب «جاهزون لمواجهة العين، وانتظرنا المشاركة في دوري أبطال آسيا منذ عام ونصف عام، ونواجه العين على أرضنا وبين جماهيرنا، الأمر الذي يمنحنا الأفضلية، وينبغي علينا استغلالها بالصورة المطلوبة.

وأضاف: لم نتمكن من اللعب على استاد باختاكور، بسبب أعمال الصيانة، غير أن الأمر لن يكون مختلفاً، لأننا نلعب على ملعب بونيودكور الملائم للوائح واشتراطات الاتحاد الآسيوي.

وقال: المؤكد أننا نفتقد إلى جهود ثلاثة لاعبين شباب، بسبب مشاركتهم مع منتخب أوزبكستان في بطولة آسيا تحت 23 سنة، وهم خوجمات أركينوف وأوتابيك بويمورودوف ومحمد قادر خمراليف، غير أن غيابهم لن يؤثر في منظومة الفريق، وننتظر مساندة جماهيرية قوية، ونأمل أن نلعب بصورة جيدة وهدفنا الفوز.