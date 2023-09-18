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«الإمارات للدراجات» يواصل انتصاراته في إيطاليا وإسبانيا

«الإمارات للدراجات» يواصل انتصاراته في إيطاليا وإسبانيا
18 سبتمبر 2023 16:58

 
روما (وام)

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واصل فريق الإمارات للدراجات الهوائية انتصاراته في الموسم الحالي، وحقق فوزه الـ51 في الموسم عبر الدراج سيورد باكس في سباق «تروفيو ماتيوتي» في إيطاليا.
وقال باكس: «بالطبع أشعر بسعادة غامرة بهذا الفوز، كان انتصاراً متميزاً للفريق، أتمنى أن أواصل هذا المستوى، وأن أنتقل به إلى السباقات القادمة في إيطاليا».
وأنهى خوان أيوسو في «فويلتا إسبانيا» السباق بشكل جيد في بيلوتون ليحل في المركز الرابع، ويحصل على القميص الأبيض بوصفه أفضل متسابق شاب في اليوم الأخير من السباق في مدريد.
وقال أيوسو: «حضرت إلى السباق هذا العام بطموحات كبيرة، وواجهنا فريقاً قوياً جداً، هو جامبو فيزما، والذي قدم عرضاً رائعاً، لكن تحسن أداؤنا مقارنة بالعام الماضي، وأشعر أنني ظهرت بمستوى أفضل، وسعيد بالقميص الأبيض الذي حصلت عليه تقديراً لمستواي، أشعر بالتميز وأنا أعتلي منصة التتويج هذا العام، وعلينا مواصلة السعي لتحقيق المزيد ولدينا الطموح للمزيد عاماً بعد عام».

الإمارات
الدراجات الهوائية
فريق الإمارات للدراجات
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