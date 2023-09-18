جوارديولا يتحاشى الازدحام!



لندن (د ب أ)

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أنه يعتزم إجراء تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريق في الأسابيع المقبلة، للحفاظ على سلامة اللاعبين، في ظل ازدحام جدول المباريات. ويخوض مانشستر سيتي أربع مباريات خلال 11 يوماً، اعتباراً من مباراته المقررة أمام ريد ستار الصربي «الثلاثاء» على ملعب «الاتحاد» في مانشستر في دوري الأبطال.

وبعدها يلتقي مانشستر سيتي فريق نوتنجهام فورست يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض مانشستر سيتي مباراته أمام نيوكاسل في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم 27 سبتمبر، ثم يحل ضيفاً على ولفرهامبتون، بعدها بثلاثة أيام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتأتي المباريات الأربع عقب فترة التوقف الدولي التي شهدت رحلات طويلة لعدة لاعبين من مانشستر سيتي إلى أميركا الجنوبية.

وحول مانشستر سيتي تأخره بهدف أمام وستهام إلى الفوز 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين السبت، ولعب جوليان ألفاريز وإيدرسون دوراً بارزاً في الفوز، رغم عودتهما قبل أيام معدودة من المشاركة مع الأرجنتين والبرازيل، على الترتيب.

وخص جوارديولا بالذكر، إدسون ألفاريز لاعب وستهام، والذي شارك في المباراة التي تعادل فيها المكسيك مع نظيره الأوزبكي 3- 3 في جورجيا في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس.

وشارك إدسون ألفاريز أساسياً ضمن صفوف وستهام الذي يدربه المدير الفني ديفيد مويس، وقد لعب لمدة 66 دقيقة، ثم خرج من أرض الملعب، لكن مويس أعلن أن اللاعب لم يتعرض للإصابة، وإنما كان الهدف من التبديل هو الحفاظ على لياقة اللاعب.

وأبدى جوارديولا مخاوف بشأن تأثير جدول المباريات على اللاعبين، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال جوارديولا: «تواجه مشكلة عندما يكون لديك العديد من حالات الإصابة، قد لا تواجه المشكلة اليوم، وإنما خلال ثلاث أو أربع أو خمس مباريات، أمامنا مباراة أمام نيوكاسل في كأس كاراباو، لكنني أضطر للدفع ببعض اللاعبين من فريق الصف الثاني».

وأضاف: «كيفن دي بروين لا يزال غائباً، وجون ستونز لا يزال غائبا وكذلك ماتيو كوفاسيتش وجاك جريليش، وعندما تكون الصفوف مكتملة، يمكن خوض مباراة نيوكاسل بتشكيلة جيدة، لكن في الوقت الحالي، من المهم الراحة والتعافي الجيد والتدرب، من أجل الوصول إلى أفضل حالة ممكنة».