راموس: الآن يمكنني أن أموت في سلام!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لعب النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس أولى مبارياته مع فريقه الجديد - القديم إشبيلية، الذي بدأ معه مسيرته الكروية قبل 18عاماً وتحديداً في 2005، وفاز الفريق الأندلسي على لاس بالماس على أرضه 1-0، في الجولة الخامسة للدوري الإسباني «الليجا»، بعد 3 هزائم.

ولعب راموس المباراة كاملة وأبلى بلاء حسناً.

ورغم أن راموس الملقب بـ «الماتادور» لم يحصل على الإجماع من جانب جماهير النادي بعد عودته، بسبب ظروف وملابسات رحيله السلبية عن النادي، والتي يتذكرها عشاق النادي القدامى، إلا أنه حاول استرضاءهم والاعتذار لهم عما بدر منه وقتها وهو في ريعان شبابه وحماسه وفرحته بالانتقال إلى ريال مدريد.

واستطاع إشبيلية أن يفرض سيطرته على إيقاع المباراة، رغم أنها أقيمت على استاد سانشيز بيخوان معقل لاس بالماس، وبعد المباراة لم يستطع راموس أن يسيطر على انفعالاته وعواطفه الجياشة وصرح للصحفيين بقوله: أشعر اليوم بسعادة طاغية، لا تقل عما شعرت به عند تقديمي أول مرة بعد توقيع العقد.

وأضاف: شيء رائع أن يعود المرء إلى شعبه وبيته وجماهيره.. إنه شيء فريد بحق، شعور تعجز الكلمات عن وصفه، وخاصة بعد أن فزنا بالمباراة.

وتحدث راموس عن رد فعل الجماهير الذين لم يكونوا يريدونه في البداية وقال: شعرت بنوع من الشك في البداية، ولكن في اليوم التالي تحولت المشاعر وأصبحت إيجابية وقلت لوالدي: سأحمل هذه المشاعر معي إلى قبري، ويمكنني الموت في سلام.

وعلق قائلاً: تأثرت كثيراً بتشجيع الجمهور أثناء التسخين قبل المباراة وهذا ما كنت أحتاجه، ثم سارت الأمور على أفضل ما يكون.

ولم يخف راموس سعادته بالمشاركة في المباراة كاملة، ويأمل أن يستمر في اللعب أساسياً طوال المباريات حتى يتحسن أداؤه أكثر، ومن أجل أن يستطيع «رد الدين» لعشقه الأول إشبيلية.

وقال: أول90 دقيقة ألعبها بعد 3 أشهر من عدم لعب أية مباراة رسمية، وحتى إذا كنت في حالة جيدة نفسياً، فإنني ما زلت بحاجة إلى خوض مباريات كثيرة لكي أصل إلى أفضل مستوى، وأشعر بأن ذلك سيكون قريباً.