إنفانتينو يزور ملعب نهائي «مونديال 2026»



ميامي (أ ف ب)

تابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» جاني إنفانتينو مباراة نادي دالاس كاوبويز البيتية ضد نيويورك جتس في الدوري الأميركي، ليلقي نظرة عن كثب على أحد الملاعب المرشحة لاحتضان نهائي مونديال 2026.

ويُعتبر ملعب «ايه تي أند تي» في أرلينجتون «ولاية تكساس» أحد الملاعب المرشحة لاحتضان النهائي، إلى جانب «متلايف ستاديوم» الخاص بناديي نيويورك جاينتس ونيويورك نتس، و«سوفي ستاديوم» الخاص بنادي لوس أنجلوس جالاكسي، و«مرسيدس بنز ستاديوم» في أتلانتا.

ويمكث إنفانتينو في الولايات المتحدة لوقت طويل قبل انطلاق كأس العالم 2026 التي سيشارك فيها وللمرة الأولى 48 منتخباً، وتتشارك كندا والمكسيك الاستضافة إلى جانب الولايات المتحدة أيضاً.

وافتتح «الفيفا» مكاتب جديدة في كورال جايبلز في ميامي، وبدأ يتعاقد مع موظفين جدد للمساعدة في عملية تنظيم المونديال.

وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل زيارة إنفانتينو إلى الولايات المتحدة، قام رئيس «الفيفا» بتلبية دعوة لمتابعة مباراة دالاس كاوبويز ونيويورك جتس، برفقة رئيس اتحاد كونكاكاف «شمال ووسط أميركا الشمالية والبحر الكاريبي» فيكتور مونتالياني، ومن المتوقع أن يزور ملاعب أخرى تستضيف مباريات خلال المونديال في الأشهر المقبلة.

وسيختار «الفيفا» الملعب الذي سيحتضن نهائي مونديال 2026 في وقت لاحق من العام الحالي، ربما في نوفمبر المقبل.

يملك ملعب «ايه تي أند تي» سقفاً قابلاً للطي وافتتح عام 2009، احتضن نهائي كرة القدم الأميركية «سوبر بول» في فبراير عام 2011 وكان مسرحاً لعدد كبير من المباريات الودية.