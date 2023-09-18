تن هاج.. «الحساب نهاية الموسم»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم ما حققه الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، منذ مجيئه إلى «أولد ترافورد» قبل موسم ونصف الموسم، وتحديداً من أبريل قبل الماضي، إلا أنه لم يعد يحظى بنفس الإعجاب والقبول الذي حصل عليه منذ تعيينه، وخاصة من جانب جماهير النادي التي وصل الأمر بها إلى حد الهتاف ضده بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الفريق على أرضه ووسط جماهيره، من برايتون 1-3، في الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وبداية تين هاج مع اليونايتد كانت موفقة إلى حد كبير، وتصور الكثيرون أنه جاء ليعيد أمجاد السير أليكس فيرجسون إلى قلعة «الشياطين الحمر» مرة أخرى، ونجح المدرب الهولندي الذي تألق من قبل مع فريق أياكس أمسترادم بشهادة جميع الخبراء الكرويين الذين كانوا يشيدون به طول الوقت، في أن يتقدم بالفريق إلى المركز الثالث بالدوري الموسم الماضي وتأهله للعب في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والمعروفة باسم كأس «كاراباو»، التي أقيمت على ملعب ويمبلي في 26 فبراير الماضي، بعد تغلبه على نيوكاسل يونايتد 2-0.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أنه رغم حالة عدم الرضا عن الفريق بعد هذه البداية الكارثية، إلا أن إدارة النادي لا تفكر في إقالة تن هاج، بل جددت الثقة به نظراً لأن الفريق مقبل على مواجهات صعبة، أقربها الأربعاء أمام بايرن ميونيخ الألماني على ملعبه «أليانز أرينا»، في إطار الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال، غير أن ذلك لم يمنع أعداداً كبيرة من الجماهير من التعبير عن مشاعرها السلبية تجاه تن هاج، بل هتفت ضده في مباراة برايتون الأخيرة، وخرجت أعداد كبيرة منها من الملعب قبل نهاية المباراة وخاصة بعد الهدف الثالث.

والتمس موقع «ياهو سبورت» العذر لتن هاج، نظراً لغياب بعض العناصر الأساسية بسبب الإصابة مثل قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران، أو لأسباب شخصية مثل حالة الجناح البرازيلي أنتوني الذي مُنح أجازة لحين تسوية مشكلته، وأيضاً حالة المهاجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، الذي نشب بينه وبين تن هاج «شجار علني» ترتب عليه استبعاده من مباراة برايتون، بحجة عدم التدريب الجيد.

واستبعد الموقع إمكانية إقالة تن هاج في وقت قريب، مشيراً إلى إن الإدارة ستمنحه الفرصة كاملة حتى نهاية الموسم، ووقتها سيكون «الحساب».