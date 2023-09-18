«السيتي».. الحملة تبدأ من «النجم الأحمر»



مانشستر (أ ف ب)

يبدأ مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، باختبار في متناوله على أرضه ضد النجم الأحمر الصربي، فيما تكون المواجهة بين باريس سان جيرمان الفرنسي، وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الأبرز في اليوم الأول، من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيكون الثلاثاء بداية تدشين الرحلة الأخيرة للمسابقة القارية العريقة بنظامها الحالي، أي نظام المجموعات الثماني الموزّعة عليها الأندية الـ32، لأن البطولة تنتقل اعتباراً من الموسم المقبل إلى نظام المجموعة الواحدة، بمشاركة 36 فريقاً يخوض كل منها 8 مباريات عوضاً عن الست الحالية.

وسيكون «السيتي» بالتالي البطل الأخير الذي يدافع عن لقبه بحسب الصيغة الحالية التي بدأت قبل عقدين من الزمن، ويبدو مرشّحاً فوق العادة للحصول على إحدى بطاقتي المجموعة السابعة إلى ثمن النهائي، في ظل وجود يونج بويز السويسري ولايبزج الألماني اللذين يتواجهان على أرض الأول.

ويبدأ «السيتي» مشواره القاري، بعدما حقق انطلاقة مثالية لحملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز رجال المدرب الإسباني جوارديولا بجميع مبارياتهم الخمس حتى الآن، آخرها على أرض وستهام 3-1.

وستكون مواجهة الثلاثاء هي الأولى بين «السيتي» والنجم الأحمر، المتوّج بلقب المسابقة موسم 1990-1991 على حساب مرسيليا الفرنسي بركلات الترجيح، حين كان يدافع عن ألوان يوغوسلافيا.

ويبدو لايبزج الذي خسر هذا الصيف جهود مدافعه الكرواتي يوشكو جفارديول لمصلحة «السيتي»، مرشحاً لنيل البطاقة الثانية، استناداً إلى ما أظهره أخيراً، حيث استعاد توازنه محلياً بعد الخسارة الافتتاحية للدوري أمام باير ليفركوزن، وذلك بخروجه منتصراً من المراحل الثلاث التالية، مسجلاً خلالها 9 أهداف، فيما اهتزت شباكه مرة واحدة فقط.

وفي المجموعة السادسة التي صُنّفت نارية، سيكون سان جيرمان في مواجهة ضيفه دورتموند باحثاً عن بداية مثالية، ولكن هذه المرة من دون العديد من نجوم المواسم الماضية، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والإيطالي ماركو فيراتي والإسباني سيرجيو راموس.

وما زال نادي العاصمة يلهث خلف لقبه الأول في المسابقة، معولاً هذه المرة على ثنائية كيليان مبابي وعثمان ديمبلي الذي سيكون في مواجهة فريق تألق في صفوفه موسم 2016-2017، ما فتح الباب أمامه للانتقال إلى برشلونة الإسباني، ثم هذا الصيف إلى سان جيرمان.

ويدخل سان جيرمان مواجهته الثانية مع دورتموند على صعيد دوري الأبطال، بعد أولى عام 2020، حين خرج منتصراً في ثمن النهائي «1-2 ذهاباً و2-0 إياباً»، بمعنويات مهزوزة نتيجة سقوطه على أرضه أمام نيس 2-3 في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي، ويدرك إنريكي مدرب سان جيرمان أن هامش الخطأ ضيّق جداً في مجموعة تضم العريق ميلان الإيطالي الذي يبدأ مشواره على أرضه ضد نيوكاسل الإنجليزي العائد للمشاركة في المسابقة الأوروبية المرموقة بعد غياب 20 عاماً.

وفي المجموعة السابعة التي تضم شاختار دانييتسك وبورتو البرتغالي، يبدو برشلونة بطل إسبانيا مرشحاً لبدء مشواره بانتصار، لأنه يستضيف أنتويرب البلجيكي بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه رجال المدرب تشافي هرنانديز على ريال بيتيس 5-0 في الدوري المحلي.

وتفتتح المجموعة الخامسة بمواجهة القمة بين لاتسيو الإيطالي، وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما تقام المباراة الثانية في هولندا بين فينورد روتردام وسلتيك الأسكتلندي.