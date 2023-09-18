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دوري أبطال آسيا ينتظر «الضيوف الجدد»!

دوري أبطال آسيا ينتظر «الضيوف الجدد»!
18 سبتمبر 2023 13:00

سلطان آل علي (دبي)
تنطلق اليوم النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا بنظامها الحالي لموسم 2023-2024، وتترقب الجماهير الظهور الأول لأنديتها، وهو ما يحمل الأهمية الكبيرة في بداية المشوار لمعرفة طموحات الفرق، ولكن هناك أندية تبحث عن «البصمة الافتتاحية» على الإطلاق في المسابقة، وتشارك باسمها للمرة الأولى في تاريخ آسيا.
ويبلغ عدد الأندية التي تشارك للمرة الأولى 8 أندية موزعة بالتساوي على مستوى الشرق والغرب، ويشكل هذا الرقم 20% من إجمالي عدد الأندية الـ40 في المسابقة.
وفي جانب الغرب، هناك الفيصلي الأردني والفيحاء السعودي ونافباخور الأوزبكي ونساجي الإيراني، أما جانب الشرق، فيشارك فيه للمرة الأولى إنتشون يونايتد الكوري الجنوبي وفينتفوريت كوفو الياباني، ووهان ثري تاونز الصيني، وهانوي الفيتنامي.
كما أنّ هذه النسخة تشهد عودة عدد الأندية، التي غابت عن المشاركة لفترة طويلة، وأبرزها بانكوك يونايتد الذي يعود بعد 16 عاماً من الغياب، حيث شارك للمرة الأولى في نسخة 2007 وغاب بعدها حتى النسخة الحالية، ولا يختلف الحال مع نادي تشجيانج الصيني، الذي غاب 12 عاماً منذ 2011 ليعود في النسخة الحالية.

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