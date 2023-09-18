فوكس يتقدم إلى «الثالث» في ترتيب «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

تقدم النيوزلندي ريان فوكس إلى المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للجولف، بعدما توج أمس بلقب بطولة «بي إم دبليو بي جي أيه» في ملعب وينتورث العريق في إنجلترا.

ويعتبر هذا أول لقب للنيوزلندي في إحدى بطولات سلسلة «رولكس»، التي تضم بطولات النخبة ضمن جولة دي بي ورلد، وتشمل إلى جانب هذه البطولة الإنجليزية، كلاً من: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، بطولة جينيسيس الأيرلندية المفتوحة، وبطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم، التي ستقام في عقارات جميرا للجولف في الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

حسم فوكس لقب البطولة الإنجليزية، بعدما أنهى المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليكسب 1335 نقطة والجائزة المالية التي تتجاوز مليوناً ونصف المليون دولار، ليتقدم 27 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز الثالث برصيد 2,345 نقطة في الترتيب الصادر أمس لـ «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وسبق لفوكس أن توج العام الماضي بلقب بطولة رأس الخيمة كلاسيك للجولف، وهو الذي ينحدر من عائلة رياضية في ألعاب رياضية مختلفة، حيث كان والده نجماً في صفوف منتخب نيوزلندا للرجبي، وجده لاعباً في منتخب الكريكيت.

وكان الإنجليزي أرون راي، الذي حل وصيفاً في البطولة الإنجليزية صاحب أكبر تقدم على سلم ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الأسبوع، بعدما قطع 172 خطوة دفعة واحدة ليصبح بالمركز 54 برصيد 733 نقطة.

وتحتدم المنافسة بين أبرز نجوم الجولف حول العالم في الوقت الحالي، مع محاولة كل منهم التواجد في قائمة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى البطولة الختامية المقبلة في عقارات جميرا للجولف، مع احتضان الإمارات ودبي المشهد الختامي مرة أخرى هذا العام، حيث يتنافس نجوم رياضة الجولف على مدار الموسم في 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة.

وسبق أن انطلق الموسم من دولة الإمارات المشهد هذا الموسم، بعدما احتضنت أيضاً بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.