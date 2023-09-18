10 ميداليات تُزين أعناق أبطال جو جيتسو الإمارات في ميامي



ميامي (وام)

اختتمت في الولايات المتحدة الأميركية، منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو «جولة ميامي» بنجاح كبير، على المستويات التنظيمية والتحكيمية والجماهيرية والإعلامية، وتمكن أبطال الإمارات من حصد 10 ميداليات ملونة في منافسات المحترفين، التي أقيمت يومي السبت والأحد، بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و5 برونزيات.

وأحرز الذهب، راشد محمد الشحي في منافسات الحزام البنفسجي لوزن 56 كجم، ومحمد سعيد الكتبي في منافسات الحزام البنفسجي لوزن 62 كجم، فيما أحرز الفضيات عبد الله الكبيسي في منافسات الحزام البنفسجي لوزن 94 كجم، وهزاع محمد في منافسات الحزام البنفسجي لوزن تحت 120 كجم، وزايد الشامسي في الحزام البنفسجي لوزن 56 كجم. أما البرونزيات الـ 5 فقط ففاز بها كل من سلطان جاسم حسن في وزن 77 كجم للحزام البني، وزايد البريكي في وزن 94 كجم للحزام البنفسجي، وعمر السويدي في وزن 56 كجم الحزام البنفسجي، وسلطان الحوسني في وزن 69 كجم للحزام البني، وعهود خليفة الكعبي لوزن 49 كجم بالحزام البنفسجي.

وبلغ إجمالي عدد الميداليات التي تم توزيعها في البطولة 89 ميدالية ملونة لفئات المحترفين، بواقع 30 ذهبية، و30 فضية، و29 برونزية.

وفي منافسات الهواة «حزام أزرق»، تألق فيها البطل الإماراتي عمار الحوسني بشكل لافت، وحصد الميدالية الذهبية في وزن 120 كجم، كما شهدت البطولة مشاركة قوية من اللاعبات الإماراتيات، حيث حصدت البطلة شيخة الكثيري الميدالية الفضية في فئة وزن 55 كجم، بينما حققت العنود الحوسني الميدالية البرونزية في الفئة نفسها.

وتعكس هذه الإنجازات التطور الملحوظ في رياضة الجو جيتسو في الإمارات، حيث تعزز تلك المشاركة من مكانة الدولة كأكبر مطور للعبة في العالم، كونها تلهم اللاعبين واللاعبات قصص النجاح المثيرة، وتوفر لهم أفضل منصات للمنافسة، وأعلى جوائز تساعدهم على الاستمرار في مسيرتهم، فضلاً عن الدفع بهم إلى النجومية والتألق.

وحظيت البطولة بأهمية كبرى، كونها تمنح الفائز بالمركز الأول 2000 نقطة في التصنيف الدولي السنوي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسيو(AJP)، التي تنظم أكثر من 250 بطولة سنوياً حول العالم، وتقيم حفل جائزة أبوظبي العالمية في نهاية كل عام على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، بينما تمنح صاحب المركز الثاني في كل فئة 1600 نقطة، وصاحب المركز الثالث 1200 نقطة.

وفي منافسات الأساتذة، كانت هناك مشاركة عالمية من أسماء كبيرة تحظى بشهرة عالمية واسعة، إذ فاز البطل البرازيلي تياجو ماركيز بالميدالية الذهبية في وزن 69 كجم للحزام الأسود، وتألق البطل البولندي آدم واردينزكي ونجح في حصد الميدالية الذهبية في وزن 94 كجم، ولم تكن النجاحات محصورة في الرجال فقط، بل شهدت البطولة أيضاً تألقاً كبيراً للأميركية شيري كينز، التي تمكنت من حصد الميدالية الذهبية في فئة الوزن الثقيل.

وفي منافسات الحزام الأسود، تفوق اللاعبون البرازيليون في فئة الحزام الأسود، بحصول البطل روزفلت سوزا على الميدالية الذهبية في وزن 120 كجم، فيما فاز فيليب سيلفا بالميدالية الذهبية في فئة وزن 94 كجم، وحصد أندرو سانتوس الميدالية الذهبية في وزن 62 كجم.

وإجمالاً، تصدرت البرازيل المشهد برصيد نقاط وصل إلى 148,800 نقطة على صعيد الدول، فيما جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية برصيد إجمالي قدره 46,600 نقطة، والإمارات في المرتبة الثالثة بإجمالي 21,800 نقطة.

وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) أن بطولة أبوظبي جراند سلام ولدت قوية لتبقى وتتطور وتحقق إنجازاً تلو الآخر، وأنها تعد واحدة من أهم البطولات في العالم وفقاً لتقييم الاتحاد الدولي للجو جيتسو، سواء على مستوى التنظيم أو الجوائز أو الجماهيرية أو التصنيف، ويعود الفضل لتلك البطولة في الكشف عن العديد من الأبطال في سن مبكرة وتقديمهم للعالم.

وأشار إلى أن جولة ميامي جراند سلام كانت ناجحة بكل المقاييس وحققت كل أهدافها، حيث سمحت من جديد بمشاركة أصحاب الحزام الأزرق لإتاحة الفرصة أمام كل المواهب للظهور في تلك المنصة العالمية، وتقديم أنفسهم باعتبارهم مستقبل اللعبة، فضلاً عن مساعدتهم للتحول بشكل مدروس من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف.

وقال البحري: «البطولة كانت فرصة مثالية لعدد كبير من لاعبي الإمارات للتواجد والمشاركة القوية واكتساب الخبرة الدولية من خلال الاحتكاك بأقوى اللاعبين في العالم، في مختلف الفئات، ونحن فخورون بما حققه أبناء الإمارات في مختلف الفئات على ضوء قوة المنافسات في البطولة، وحرصهم على تحمل أعباء السفر والمشاركة لتعزيز قوتهم وتطوير مهاراتهم وفقا لأعلى المعدلات العالمية، وقد تلقيت اتصالاً من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، للاطلاع على المستجدات في سير العمل في البطولة والاطمئنان على تحقيقها لأهدافها المرجوة».