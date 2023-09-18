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6 أبطال يصطادون «ذهب المبارزة»

6 أبطال يصطادون «ذهب المبارزة»
18 سبتمبر 2023 12:16

 
علي معالي (دبي)


شهدت بطولة الاتحاد للمبارزة لفئة العمومي، تتويج 6 لاعبين ولاعبات بالميداليات الذهبية على مستوى الرجال والفتيات، وضمت القائمة عبدالله الحمادي «نادي أبوظبي للمبارزة» في سلاح «الأيبيه»، وخليفة العبري «نادي أبوظبي للمبارزة» في سلاح «السابر»، وعلاء أبو القاسم «الشارقة» في سلاح «الفلوريه»، وذلك في منافسات العمومي للرجال.
وفي عمومي الفتيات، كان الذهب من نصيب الهيام البلوشي «الفجيرة» في «الفلوريه»، ومهرا عبد الله «الفجيرة» في «السابر»، والعنود السعدي «الشارقة لرياضة المرأة» في 

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«الايبيه».
ودشنت المنافسات «روزنامة» موسم 2023- 2024، التي تضم 27 بطولة، وخاضها أكثر من 105 لاعبين ولاعبات مثلوا أندية أبوظبي للمبارزة والشارقة وشباب الأهلي والفجيرة ومؤسسة المرأة بالشارقة وأكاديمية MKFA بدبي ومركز العين للمبارزة، النهضة السعودي، الشباب السعودي، وجرت المنافسات على صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار في دبي.
وقام بتتويج الأبطال الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي، وأشاد بالمستوى الذي ظهرت عليه المنافسات، وتأتي البطولة قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، ويضم منتخب المبارزة 8 لاعبين.

 

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