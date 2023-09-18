«الملك» و«الفرسان».. الصراع المتجدد في «سوبر اليد»



رضا سليم (دبي)



تعود المواجهات القوية من جديد، إلى ملاعب كرة اليد، بين «الغريمين التقليديين» الشارقة وشباب الأهلي، عندما يلتقي الفريقان في «كأس السوبر» للرجال، في نسختها السابعة، والتي تقام بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، في الساعة السابعة مساء الثلاثاء، وهي المباراة الثانية بين الفريقين، بعدما التقيا في افتتاحية المجموعة الأولى بكأس الاتحاد، والتي حسمها «الملك» لمصلحته 21-18، ويتأهل الفائز بـ «السوبر» للقاء بطل «سوبر» البحرين، في كأس السوبر الإماراتي البحريني في نسختها السادسة.

وينحاز التاريخ لـ «الملك» في البطولة، حيث حصد اللقب 5 مرات متتالية، بداية من النسخة الثانية، في حين فاز الجزيرة بأول نسخة موسم 2016-2017، والشارقة مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2019-2020، و2021-2022 و2022-2023، ولم تُقم نسخة 2020-2021 بسبب «جائحة كورونا».

وتختلف ظروف «السوبر» عن مواجهة «ضربة البداية»، حيث يدخل «الملك» اللقاء بمعنويات الفوز بكأس الاتحاد، وحسمها بالفوز على مليحة القادم بقوة، لمزاحمة الكبار على منصات التتويج، ليحصد أولى بطولاته هذا الموسم، وسيكون أمام الفريق 5 بطولات أخرى يدافع عن ألقابها، بعدما فاز بها في الموسم الماضي، ولم يترك بطولة لأي فريق.

ويجهز سامي السعيدي مدرب الشارقة «القوة الضاربة»، في أول ظهور للمحترفين والمقيمين بالفريق، خاصة التونسي مصباح الصانعي، والجزائري زهير نايم، والمصري محمود فايز، بجانب مجموعة اللاعبين المواطنين أصحاب الخبرة، والذين اعتادوا على ضغط هذه المباريات، أمثال إبراهيم القرص، وفراس محمد، وأحمد هلال، وأحمد بدر، وأحمد عبدالله، ومحمد عبدالله «جونيور»، وطارق شاهين، وضاحي محمد، والحارس الدولي محمد إسماعيل الذي يراهن عليه المدرب في التصدي لهجمات «الفرسان».

في المقابل، يبحث شباب الأهلي عن عودة البطولات من جديد، حيث لم يفز بأي لقب في الموسم الماضي، وآخر بطولة كانت كأس الإمارات في الموسم قبل الماضي 2020-2021، وقبلها كأس نائب رئيس الدولة موسم 2019-2020.

وجددت إدارة «الفرسان» دماء الفريق، سواء على مستوى الجهاز الفني، بالتعاقد مع التونسي وليد بن عمر أو اللاعبين، بعدما دفعت بمجموعة من الشباب، من أجل بناء جيل جديد، والمباراة بمثابة الظهور الأول للبرازيلي أكاسيو ماركيز لاعب العربي القطري، والذي يملك خبرة كبيرة في ملاعب اليد، ولعب لأندية عدة، منها الأهلي المصري على سبيل الإعارة، ومضر السعودي في بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب»، على سبيل الإعارة أيضاً، وقبلها لعب للنور السعودي، كما احتفظت إدارة النادي بالتونسي ريان بن محمود، بالإضافة إلى المواطنين أصحاب الخبرة، وهم عيسى البناي، ومرزوق أحمد، ويوسف بلال، ومحمد جمعة، وعبدالله طرار، وحمد مشموم، والحارس عبدالرحمن خميس، وغيرهم من اللاعبين.