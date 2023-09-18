جماهير العروبة تخطف نجومية «الجولة الثانية» في «الهواة»



معتصم عبدالله (دبي)



خطفت جماهير العروبة النجومية، في الجولة الثانية، من دوري الدرجة الأولى، بعدما حضرت أعداد كبيرة في المدرجات، وساندت اللاعبين بقوة، في المواجهة أمام ضيفه مسافي 2-1، والتي وضعت الفريق في صدارة الترتيب بـ «العلامة الكاملة» برصيد 6 نقاط مع العربي الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وانتظر العروبة حتى الدقائق الأخيرة، لينجح في حسم مباراته أمام ضيفه مسافي 2-1، بعدما تقدم الإيطالي فابريكو فرنانديز بالهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 87، ليضيف بعدها بدقيقة واحدة «البديل» البرازيلي جابريل كوتو الهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 88، فيما قلص «البديل» الآخر عبدالله راشد الفارق، بتسجيله هدف مسافي الوحيد في الدقيقة 94.



ورفع العروبة المتفوق في الجولة الأولى على مضيفه دبا الحصن 2-0، رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع العربي المتفوق بفارق الأهداف، بفوزه على مضيفه جلف أف سي بـ «ثنائية» سينسيا جولاسيك في الدقيقة 13، وأديلتون جونيور في الدقيقة 48.

واحتل الظفرة الذي احتفل بفوزه الأول على الحمرية 3-0، المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بالتساوي مع مصفوت والفجيرة المتعادلين سلبياً في الجولة ذاتها أمام التعاون ويونايتد على التوالي.

في المقابل، احتفل دبا بالفوز الأكبر في الجولة أمام مضيفه الذيد 4-0، في الظهور الأول لـ «النواخذة» في الدوري بعد غيابه عن الجولة الأولى، وعوض دبا الحصن خسارته في الجولة الأولى أمام العروبة 0-2، بفوزه على مضيفه جلف يوناتيد 3-0، فيما حقق سيتي الفوز على ضيفه الرمس 1-0.

وشهدت «الجولة الثانية» لدوري الأولى تسجيل 16 هدفاً، وتصدر العربي بجانب الترتيب برصيد 6 نقاط، قائمة الأقوى هجوماً «5 أهداف»، والأقوى دفاعاً بحفاظه على نظافة شباكه للجولة الثاني على التوالي، في الوقت عانى فيه الذيد «الأمرين» باحتلاله المركز الأخير من دون رصيد من النقاط والأهداف، بجانب استقبال شباكه 7 أهداف ليكون أضعف دفاع.

وتعود إثارة «دوري الأولى»، بانطلاق مباريات الجولة الثالثة يومي السبت والأحد المقبلين، حيث يلتقي في اليوم الأول دبا الحصن وجلف أف سي، مسافي وجلف يونايتد، العربي والظفرة، مصفوت والعروبة، ويلعب في اليوم الثاني الرمس ويونايتد، الفجيرة والتعاون، دبا وسيتي، الحمرية والجزيرة الحمراء.