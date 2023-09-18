العنبري «الضحية الثالثة» في الدوري



فيصل النقبي (خورفكان)



أنهت شركة خورفكان لكرة القدم الارتباط مع المدرب عبدالعزيز العنبري بـ «التراضي» بين الطرفين، بعد 14 شهراً من قيادة الفريق، ليصبح «الضحية الثالثة» هذا الموسم في «دوري أدنوك للمحترفين».

وأشرف العنبري على تدريب خورفكان في 28 مباراة بالدوري، وبلغت المحصلة 7 انتصارات، والتعادل في مثلها، و14 خسارة، ونجح في إنهاء الموسم الماضي، بالمركز العاشر وجمع الفريق «25 نقطة».

ويتولى الإسباني جيرارد ساراجوسا مساعد العنبري، مهمة تدريب خورفكان مؤقتاً، لحين التعاقد مع مدرب جديد، وسبق أن درب ساراجوسا شباب الأهلي عام 2020.

وتشير المتابعات إلى أن إدارة النادي، فتحت باب التفاوض مع عدد من المدربين، لقيادة «النسور»، من بينهم هيلمان وإيسايلا، وعدد من المدربين الآخرين.