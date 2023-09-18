«أمجاد يا عرب» في «أبطال أفريقيا»



القاهرة (أ ف ب)

وضع الترجي الرياضي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري، قدماً في دور المجموعات، لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما انتصر كل منهما خارج أرضه في ذهاب الدور الثاني، فيما عاد الوداد الرياضي المغربي، وصيف بطل النسخة السابقة، وبيراميدز المصري بتعادل حذر.

وتغلب الترجي على مضيفه دوان البوركينابي 1-صفر في مدينة ياموسوكرو الإيفوارية المحتسبة أرضاً للفريق البوركيني، وسجل الجزائري محمد أمين توغاي هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء «28».

وأشرف على تدريب الترجي المدير الرياضي، طارق ثابت، بدلاً من المدير الفني معين الشعباني الذي تخلّف عن المهمة لظروف صحية.

وقلب بلوزداد تأخره أمام بو رينجرز السيراليوني إلى فوز 3-1 في مدينة بو جنوبي سيراليون، وتقدم آبو كومي للفريق المضيف «12»، ورد الفريق الجزائري بثلاثية عبر عبد الرحمن مزيان «42» وأسامة درفلو «47 و78».

وعاد الوداد بالتعادل من أرض مضيفه حافيا الغيني 1-1 في ملعب «لانسانا كونتي» في كوناكري، وكانت انطلاقة اللقاء متميزة من جانب «وداد الأمة» الذي تقدم مبكراً في الدقيقة التاسعة، عبر رأس السنغالي بولي سامبو، إثر تمريرة متقنة من الظهير الدولي يحيى عطية الله.

وضغط الفريق المضيف بشدة على ملعبه وأمام جماهيره وهدد مرمى الحارس يوسف المطيع، وتمكن محمد دامورو كامارا من إدراك التعادل لأصحاب الأرض «45+6». وستكون الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات في لقاء الإياب في ملعب «محمد الخامس» في الثلاثين من سبتمبر الجاري.

وعاد بيراميدز المصري بنتيجة التعادل من دون أهداف، من أرض مضيفه الجيش الرواندي على ملعب «بيليه» في كيجالي.

وكان بيراميدز يخوض باكورة مشاركته في البطولة القارية الأهم، بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري المصري الموسم الماضي.

ونجح بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو في فرض التعادل، بعدما حافظ على نظافة شباكه، بينما تأثر الجانب الهجومي، بغياب الثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي.

ويلتقي الفريقان إياباً في 30 سبتمبر الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وحقق الهلال السوداني نتيجة مماثلة مع مضيفه بريميرو دي أجوستو الأنجولي.