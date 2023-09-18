روما يودع «البداية الكارثية» بـ «سباعية الغضب»!

روما (أ ف ب)



صب روما جام غضبه على ضيفه إمبولي، وحقق فوزه الأول للموسم، وجاء بنتيجة كاسحة 7-0، بينها «ثنائية» للأرجنتيني باولو ديبالا، وهدف أول للبلجيكي روميلو لوكاكو بألوان نادي العاصمة، في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتنفس المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الصعداء بعد بداية موسم كارثية.

ودخل نادي العاصمة اللقاء، وهو في المركز التاسع عشر قبل الأخير بنقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات، لكنه استفاد من وضع ضيفه القابع في ذيل الترتيب من دون نقاط، كي يحقق انتصاره الأول، ويتحضر بشكل جيد لاستضافة شيريف تيراسبول المولدافي «الخميس» في مستهل مشواره في مسابقة «يوروبا ليج» التي وصل الى مباراتها النهائية الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام المتخصص إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح.