الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

روما يودع «البداية الكارثية» بـ «سباعية الغضب»!

روما يودع «البداية الكارثية» بـ «سباعية الغضب»!
18 سبتمبر 2023 08:23

روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مورينيو: لوكاكو يحتاج إلى الحب!
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!


صب روما جام غضبه على ضيفه إمبولي، وحقق فوزه الأول للموسم، وجاء بنتيجة كاسحة 7-0، بينها «ثنائية» للأرجنتيني باولو ديبالا، وهدف أول للبلجيكي روميلو لوكاكو بألوان نادي العاصمة، في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليتنفس المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الصعداء بعد بداية موسم كارثية.
ودخل نادي العاصمة اللقاء، وهو في المركز التاسع عشر قبل الأخير بنقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات، لكنه استفاد من وضع ضيفه القابع في ذيل الترتيب من دون نقاط، كي يحقق انتصاره الأول، ويتحضر بشكل جيد لاستضافة شيريف تيراسبول المولدافي «الخميس» في مستهل مشواره في مسابقة «يوروبا ليج» التي وصل الى مباراتها النهائية الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام المتخصص إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح.

 

الدوري الإيطالي
رومانيا
جوزيه مورينيو
ديبالا
لوكاكو
إمبولي
آخر الأخبار
مباشر.. تغطية خاصة
الإمارات
مباشر.. تغطية خاصة
اليوم 11:20
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
الإمارات
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
اليوم 10:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان في نيويورك الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة
اليوم 09:54
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب
اليوم 09:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية في نيويورك العلاقات الثنائية وملف المناخ
اليوم 09:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©