دوبلانتيس «العروض المذهلة» بـ «القياسية السابعة»



يوجين (رويترز)

أصبحت العروض المذهلة من السويدي أرمان دوبلانتيس تقليداً معتاداً، بعد أن حطم رقمه القياسي العالمي، في القفز بالزانة، مسجلاً 6.23 متر، في نهائي الدوري الماسي لألعاب القوى في يوجين، وتفوق دوبلانتيس على رقمه السابق بفارق سنتيمتر واحد، بعدما سجل 6.22 متر في فرنسا في فبرايرالماضي.

وهذا الرقم القياسي السابع على التوالي لبطل العالم الذي اكتسح الجميع في نهاية الموسم، إذ احتل الفلبيني إي.جيه أوبينا المركز الثاني «5.82 متر»، وحقق الأميركي سام هندريكس المركز الثالث «5.72 متر».

وحبس الجمهور في هايوارد فيلد الأنفاس حين تخطى البطل الأولمبي العارضة، قبل أن يقفز فرحاً بالرقم الجديد، وركض نحو أعضاء فريقه الذين رفعوه على الأعناق.

وقال في تصريحات تلفزيونية «لا أتذكر القفزة حقاً، لا أمزح، كنت أعرف فقط أنني سأقترب كثيراً من هذا الرقم».

وأضاف «أدركت عندما كنت فوق العارضة، ضرورة ألا أفزع لأنه كان يجب أن أضغط على نفسي أكثر لاجتيازها، من الصعب شرح الأمر».

وحقق دوبلانتيس مبتغاه في نهاية موسم رائع، بعد أن حاول، وأخفق في تحطيم رقمه في بطولة العالم ببودابست، ومن المتوقع أن يكون من أكبر عوامل الجذب في أولمبياد باريس 2024.

وأضاف «حضر أكبر عدد من أفراد عائلتي في منافسات منذ المدرسة الثانوية، لذا فالشعور مذهل، لأنهم أكثر أشخاص أريدهم أن يفخروا بي».

وكان هذا ثاني رقم قياسي أمام جماهير يوجين، بعد أن كسرت الإثيوبية جوداف تسيجاي الرقم العالمي في سباق 5 آلاف متر للسيدات مسجلة 14 دقيقة و00.21 ثانية.