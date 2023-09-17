«دانات» تتصدر الإيذاع و«حدث» على قمة اللقايا

دبي (الاتحاد)

انطلقت على تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم، صباح أمس الأول، فعاليات الجولة الثانية من تمهيدي المرموم الذي يقام تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بتنظيم وإشراف نادي دبي لسباقات الهجن، وأُقيمت تحديات اللقايا لهجن أبناء القبائل على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات.

وكانت «حدث» بألوان سعيد سالم رصاص العامري النجمة الأبرز في التحديات بحصولها على صدارة اللقايا الأبكار المفتوح في الشوط الأول، بعد أن سجلت التوقيت الأفضل بوصولها لخط النهاية في زمن قدره 5:53:4 دقيقة.

وتألق «مناور» بألوان شعار علي غانم علي بن حموده الظاهري في الشوط الثاني للجعدان المفتوح بتسجيله توقيتاً بلغ 5:58:5 دقيقة، وذهب الناموس في الشوطين الثالث والرابع لشعار عبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي، الذي قدم «صوغه» على قمة الأبكار المفتوح بتوقيت قدره 6:04:5 دقيقة، أما صدارة الشوط الرابع فذهبت للشعار نفسه، وكانت من نصيب «الأفندم» بطل اللقايا الجعدان المفتوح بزمن بلغ 6:01:5 دقيقة.

وشهد ميدان المرموم، صباح أمس، ختام الجولة الثانية من تمهيدي المرموم، بإقامة تحديات الإيذاع المملوكة لأبناء القبائل على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، وحصدت «دانات» لسالم عامر راشد المدهوشي الصدارة في التحدي الرئيسي للإيذاع الأبكار المفتوح بتسجيلها زمناً بلغ 7:39:2 دقيقة.

ونجح «الزعفراني» في تدوين اسم مالكه تركي حسن تركي الحناتيش الدوسري على لوحة الناموس بحصوله على قمة الشوط الثاني للجعدان المفتوح بتوقيت قدره 7:36:2 دقيقة.

وسجل شعار المجازف محمد عتيق زيتون المهيري ظهوراً أنيقاً في الشوط الثالث للإيذاع البكار المفتوح عن طريق «معزة» التي حققت توقيتاً بلغ 7:43:6 دقيقة، وكان التحدي الرابع المخصص للجعدان المفتوح من نصيب «مبهر» لسيف سهيل نخيره العفاري الذي وصل إلى خط النهاية في زمن قدره 7:44:6 دقيقة.