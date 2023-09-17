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دبا ينطلق برباعية الذيد في «الظهور الأول»

دبا ينطلق برباعية الذيد في «الظهور الأول»
17 سبتمبر 2023 20:58

 
معتصم عبدالله (دبي)

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حقق دبا فوزاً عريضاً برباعية نظيفة أمام مضيفه الذيد، في الظهور الأول لـ «النواخذة» في دوري الدرجة الأولى لموسم 2023 - 2024، ضمن الجولة الثانية بعد غيابه عن الجولة الأولى بداعي الراحة، في الوقت الذي فاجأ فيه سيتي ضيفه الرمس بالفوز 1-0 على استاد سعود بن صقر القاسمي في الجزيرة الحمراء، وحسم التعادل السلبي مباراتي التعاون ومصفوت، ويونايتد والفجيرة.
وسجل رباعية «النواخذة» في مباراته أمام الذيد واندرسون كوستا في الدقيقة 16، عامر عمر 32، نيكولي ستوجيلكوفيتش 67، و«البديل» كوردوبا 94، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في رصيده، فيما بقي الذيد في المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
الذيد
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