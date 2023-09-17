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الرياضي

ألكاسير: فضلت الإمارات وأطمح إلى «بصمة» مع «الصقور»

ألكاسير: فضلت الإمارات وأطمح إلى «بصمة» مع «الصقور»
17 سبتمبر 2023 19:54

 
معتصم عبدالله (دبي)

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كشف الإسباني باكو ألكاسير المهاجم الجديد لفريق الإمارات، والمنتقل على سبيل الإعارة من الشارقة، بعد توقيعه عقداً لمدة موسم، عن تفضيله «الصقور»، على أكثر من عرض من أندية أخرى، بهدف ترك بصمة مع النادي، إلى جانب مواطنه «الرسام» أندريس إنييستا.
ولعب إنييستا «39 عاماً»، وألكاسير «30 عاماً» معاً في برشلونة من 2016 إلى 2018، قبل رحيل الأول عن «الكتالوني» إلى فيسل كوبي الياباني، والثاني إلى دورتموند الألماني، كما تزامل اللاعبان في منتخب إسبانيا من 2014 حتى 2018.
وقال ألكاسير: «انتقالي إلى نادي الإمارات، ليس لتمضية الوقت، وأهدف إلى ترك بصمة مع النادي، والوصول مع فريقي الجديد إلى مراكز متقدمة على صعيد «دوري أدنوك للمحترفين»، وليس بهدف البقاء»، لافتاً الى أن دوره لا يقتصر على تسجيل الأهداف، بل وصناعتها أيضاً. 
وتوجه ألكاسير بالشكر إلى نادي الإمارات والقائمين عليه، لدورهم الفاعل في إنجاح صفقة انتقاله إلى النادي الذي يعتبر محطة جديدة في مسيرته، ويطمح من خلالها إلى النتائج الإيجابية بالتعاون مع زملائه، تحت مظلة العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة، وفي ظل وجود إنييستا الذي لعب إلى جانبه في منتخب إسبانيا وبرشلونة.
وأوضح أنه تلقى عدة عروض من العديد من الأندية، إلا أنه فضل الانضمام إلى نادي الإمارات الذي يعتبره الفرصة الأفضل بالنسبة له، ويشعر بارتياح تجاهه، خاصة مع سلاسة وسهولة الانتقال التي جاءت نتيجة طبيعية لما بذله القائمون على النادي من جهود كبيرة تكللت بنجاح الصفقة.
من جانبه، أكد يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، أهمية الدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد الإمارة، لمسيرة النادي وللرياضة والرياضيين في الإمارة، ومتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى للنادي، مما كان له دور في استقدام ألكاسير الذي يأتي انضمامه للفريق، في ظل التعاون المثمر والبناء والعلاقات المتينة التي تربط بين ناديي الإمارات والشارقة.
وأضاف أن «الصقور» يطمح دائماً إلى عقد صفقات متميزة، واستقدام نجوم، من شأنهم تقديم إضافة نوعية متميزة للفريق، تسهم في الوصول به إلى مراكز متقدمة في دوري الأضواء وقادر على المنافسة ومقارعة الفرق، لافتاً إلى أن منظومة عمل الفريق تقوم على العمل الجماعي.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
باكو الكاسير
برشلونة
إسبانيا
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