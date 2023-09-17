رومينيجه يستقيل بسبب «التهميش»!



فرانكفورت (د ب أ)



استقال كارل هاينزه رومينيجيه، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ، ونظيره في لايبزج أوليفر مينتسلاف، من مجموعة العمل التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، والتي تم تشكيلها عقب خروج المنتخب الأول من كأس العالم في قطر.

وشعر الثنائي بالغضب لعدم استشارتهما بشأن تعيين أندرياس ريتيج، المدير الرياضي السابق بكولون، مديراً إدارياً لشؤون الرياضة.

وقال رومينيجه في بيان، إن مجموعة لم تحصل أبداً على صلاحيات مناسبة لاتخاذ القرار لكي تعمل بشكل فعال وهادف، وبكفاءة.

وقال: علاوة على ذلك، لم تشارك مجموعة العمل في قرارات مهمة للاتحاد الألماني، في بعض الحالات لم يتم إبلاغها، على سبيل المثال، علمنا من خلال وسائل الإعلام بتعيين أندرياس ريتيج مديراً إدارياً لشؤون الرياضة بالاتحاد، وهو منصب حساس للغاية وقرار يستحق المناقشة.

وتم تشكيل مجموعة العمل عقب خروج منتخب الرجال من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي في ديسمبر الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، فشلت منتخبات الشباب، وخرج فريق السيدات من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للسيدات، وتمت إقالة هانسي فليك المدير الفني لمنتخب الرجال، بعد أن تلقى المنتخب أربع هزائم في خمس مباريات.

ويتواجد في مجموعة العمل مدير المنتخب رودي فولر، الذي حل كبديل لأوليفر بيرهوف عقب كأس العالم في قطر، كما أنه تولى تدريب منتخب الرجال في المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره الفرنسي الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تواجد ماتياس سامر نجم المنتخب الألماني الأسبق والرئيس التنفيذي لفريق بوروسيا دورتموند هانز يواخيم فاتسكه.