تشيلسي «5 من 15»!



لندن (أ ف ب)

تابع تشيلسي بدايته المخيبة بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بورنموث «المتواضع» في المرحلة الخامسة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 5 نقاط فقط، من فوز وحيد أمام لوتون تاون الصاعد إلى الدوري الممتاز وتعادلين وخسارتين، في المركز الرابع عشر.

على ملعب «فيتاليتي ستاديوم» على الساحل الجنوبي الإنجليزي، سنحت لتشيلسي فرص عدة للتسجيل، لكن قلب الهجوم السنغالي نيكولاس جاكسون و«البديل» كول بالمر القادم إليه هذا الموسم من جاره مانشستر سيتي، لم يحسنا استغلالها.

كما يدين تشيلسي إلى حارس مرماه الإسباني روبرت سانشيس بالخروج بنقطة واحدة من المباراة، بعد إنقاذ مرماه من هدف أكيد لدى تصديه لمحاولة دومينيك سولانكي «80».

وكان تشيلسي أنهى الموسم الماضي في منتصف الترتيب، ويغيب عن المشاركة في أي مسابقة أوروبية، كما أنه أنفق 350 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع العديد من اللاعبين، معظمهم من المواهب الشابة، لتعزيز صفوفه للموسم الحالي، وتعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن الأخير لم يجد حتى الآن «التوليفة» المثالية لفريقه.

وجاء التعاقد مع بوكيتينو، بعد استغناء تشيلسي عن ثلاثة مدربين الموسم الماضي، وهم الألماني توماس توخل، ثم جراهام بوتر، وفرانك لامبارد تباعاً.