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ليمار.. «غياب طويل»!

ليمار.. «غياب طويل»!
17 سبتمبر 2023 18:29

 
برشلونة (أ ف ب)

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خسر أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، جهود لاعب وسطه الفرنسي توما ليمار لأشهر عدة، وذلك نتيجة تعرضه لتمزق في وتر أخيل، ما يضطره لإجراء عملية جراحية، وفق ما أفاد فريقه.
وخرج الدولي الفرنسي مصاباً من المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة ثقيلة أمام مضيفه فالنسيا «0-3» في الدوري الإسباني.
وتمنى أتلتيكو في بيان «كل القوة لك يا توم، نتمنى لك الشفاء العاجل»، من دون أن يكشف عن مدى غياب الفرنسي عن الملاعب، لكن من المتوقع أن يبتعد ابن الـ27 عاماً عن غالبية الموسم، إذ أن إصابة من هذا النوع تحتاج إلى ستة أشهر.
وأصبحت خيارات المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييجو سيميوني محدودة للغاية قبل مشواره في دوري أبطال أوروبا والذي يبدأ الثلاثاء على أرض لاتسيو الإيطالي، إذ يعاني الفريق أصلاً من كثرة الإصابات التي طالت كلاً من الهولندي ممفيس ديباي، كوكي، الموزامبيقي راينيلدو ماندافا، الأرجنتيني رودريجو دي بول والتركي تشالار سوينجو.

الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
سيميوني
فالنسيا
لاتسيو
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